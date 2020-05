“El coronavirus va a seguir entre nosotros por mucho tiempo”

La doctora Fernanda explica las implicaciones de reabrir sectores económicos y analiza, junto al infectólogo Carlos Álvarez, las cifras del coronavirus en Colombia.

“¿Por qué no podemos aflojar las riendas en este momento? Ahora más que nunca, con nuevos sectores activados, debemos mantener las riendas y la disciplina de la protección. Es conveniente seguir con el aislamiento para la mayoría por una sencilla razón: el virus sigue entre nosotros y probablemente va a seguir por mucho tiempo”, señala la doctora Fernanda Hernández.

Añade que “no debemos relajarnos porque hemos ganado bastante y ojalá ganemos más tiempo para seguir preparándonos a todo nivel. Si no hubiéramos hecho todo este esfuerzo, créanme que la situación en este momento sería muy diferente”.

Enfatiza en que “todos tenemos responsabilidad, por no decir obligación, de cumplir con las normas”. También señala que la inversión en salud será clave.

Asimismo, la doctora recalca que las empresas deben garantizar los espacios y herramientas seguras para que sus empleados y cada persona comprometida pueda cumplir con los cuidados como el lavado de manos y la distancia física. “Esto se debe incorporar y volver parte de los hábitos propios de aquí en adelante, estando o no en aislamiento”, apunta.

“Si soltamos de un día para otro las medidas, sencillamente nos exponemos a que se disparen los casos, a que tengamos más muertes y al colapso del sistema por contagios de coronavirus. La decisión es pasar por esto rápido con muchas muertes o lento, pero con menos víctimas”, afirma.

Indica que, aunque muchos consideran que la reapertura de más sectores de la economía significa volver a la normalidad, “nos vamos a demorar en volver a la normalidad muchos meses. Aceptemos una nueva normalidad. Retornar al trabajo se debe hacer poco a poco, de forma muy cuidadosa y midiendo el impacto. No podemos caer en una falsa seguridad o tranquilidad”.

Recuerda que “la prevención es siempre en la casa, en el trabajo, en el transporte público, en el supermercado, en el almuerzo con los compañeros, en la empresa, para todos, en todo momento. Además, debemos seguir protegiendo a los más vulnerables y eso depende de cada uno”.

Por su parte, el infectólogo Carlos Álvarez explica que las recientes medidas anunciadas por el gobierno de extender la cuarentena hasta el 25 de mayo, pero reactivar más sectores laborales, fueron posibles gracias a que se tomó a tiempo la decisión del aislamiento preventivo y “las cifras de personas que requieren atención en cuidados intensivos son menores a las proyectadas anteriormente”.

Sin embargo, señala que los resultados serán variados dependiendo cómo se apliquen y con qué disciplina se cumplan en cada región.

También explica que el análisis de las cifras de casos no debe ser superficial pues “un caso por sí solo no significa un punto tan importante, debe ser basado en el número de situaciones que están pasando, como por ejemplo la situación de Villavicencio pues la mayoría de los casos están acumulados en la cárcel y no en la población civil”.