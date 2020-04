El papa Francisco celebra la misa del Domingo de Ramos sin fieles

Colombia y el mundo se unen en oración en esta Semana Santa, en medio de la pandemia del coronavirus COVID-19.

El papa Francisco ofició la misa de Domingo de Ramos, que marca la entrada de la Semana Santa, en una basílica de San Pedro desierta debido a la pandemia de coronavirus.

El 15 de marzo, el Vaticano anunció que todas las celebraciones litúrgicas de Pascua se llevarían a cabo "sin la presencia física de los fieles" en la plaza de San Pedro.

Así, este domingo, el papa bendijo los Ramos en una basílica vacía, salvo por un puñado de religiosos y religiosas, sentados cada uno en un banco.

La misa fue difundida en directo en la página web del Vaticano y transmitida por Caracol Televisión, así mismo se realizará el Viacrucis.

Homilia Domingo de Ramos

"Hoy, en el drama de la pandemia, ante tantas certezas que se desmoronan, frente a tantas expectativas traicionadas, con el sentimiento de abandono que nos oprime el corazón, Jesús nos dice a cada uno: 'Ánimo, abre el corazón a mi amor. Sentirás el consuelo de Dios, que te sostiene'", dijo el papa Francisco en su homilía.

"Cuando nos encontremos en un callejón sin salida, sin luz y sin escapatoria, cuando parezca que ni siquiera Dios responde, recordemos que no estamos solos": homilía del papa Francisco en el Domingo de Ramos (primera parte) https://t.co/Kb1aG9p8zP pic.twitter.com/XzOajbTKVy

Dirigiéndose a los jóvenes, Francisco mencionó el esfuerzo de todos aquellos que pese al riesgo de contagio salen a la calle para ayudar a los otros.

"Mirad a los verdaderos héroes que salen a la luz en estos días. No son los que tienen fama, dinero y éxito, sino son los que se dan a sí mismos para servir a los demás. Sentíos llamados a jugaros la vida. No tengáis miedo de gastarla por Dios y por los demás: ¡La ganaréis!", añadió.

"El resto pasa, el amor permanece. El drama que estamos atravesando nos obliga a tomar en serio lo que cuenta, a no perdernos en cosas insignificantes, a redescubrir que la vida no sirve, si no se sirve": papa Francisco (segunda parte) https://t.co/Kb1aG9p8zP pic.twitter.com/ZKZzrk9gOw

— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 5, 2020