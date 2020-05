El regaño de la alcaldesa de Bogotá a empresas que no cumplen con horarios de funcionamiento

Advirtió que si continúan las irregularidades les suspenderán el permiso. También habló de la posibilidad de que Transmilenio llegue al límite de ocupación.

En total, son 34 los barrios de Bogotá los que están en alerta naranja debido a la alta probabilidad de contagio de coronavirus en sus habitantes.

La alcaldesa de Bogotá Claudia López recorrió las nuevas zonas de alerta naranja, Ciudad Jardín y Carvajal, y le hizo un llamado de atención a las cerca de 38 mil empresas que hacen parte de los sectores económicos que se están reactivando en la ciudad.

“En vez de entrar después de la de las 10:00 a.m. están entrando a las 5:00 a.m. y 8:00 a.m. A las 10:00 a.m. entrar toda la manufactura, sea la empresa microempresa, mediana o grande ninguna puede entrar antes de las 10 a.m. y ninguna obra pública ni de construcción puede entrar antes de las 10 a.m. Ninguna actividad de comercio puede entrar antes de las 12 m. Entonces, a quienes no cumplan esos horarios nos vamos a ver en la penosa necesidad de suspenderle el certificado autorización y no van a poder trabajar o peor aún si se nos desborda Transmilenio vamos a tener que suspender todos los permisos de autorización que hemos dado hasta ahora”, puntualizó López.

La mandataria también entregó un balance del estado de salud de los 20 habitantes de calle que resultaron positivos con COVID-19.

“Todos fueron atendidos en las cuatro subredes de atención hospitalaria dependiendo la zona donde estaban. Igualmente, dependiendo de la zona donde estaban se les dio albergue distribuido para poder hacer aislamiento”, afirmó.