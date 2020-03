En Bogotá hay 950 camas de cuidados intensivos para los más de 9.000 casos de COVID-19 que se prevén

¿Cómo se preparará el Distrito para atender la pandemia? ¿Cómo evitar que no llegue a registrarse esa cifra? Esto dice un especialista.

Esto dijo el doctor Jairo Pérez, quien forma parte de la comisión de unidades de cuidados intensivos de Bogotá.

Cuéntenos ¿cuál es el panorama en las UCI de Bogotá? ¿Cuántas camas y equipos hay para atender la emergencia?

En Bogotá hay unas 950 camas de cuidados intensivos, pero si nosotros hablamos de una tasa de ataque para la población, más o menos podríamos hablar de 180 mil enfermos, en una tasa de ataque de 2,5% y de estos un 5% llegaría a cuidados intensivos, estaríamos hablando de un poco más de 9.000, lo que quiere decir que el número de camas que tenemos es insuficiente en este momento.

Estamos mirando cómo montamos los planes de contingencia para expandirlos.

¿De qué manera se puede suplir esta escasez? ¿Qué les dicen desde el Gobierno?

Estamos mirando en cada hospital cómo podemos ampliarlo. Por ejemplo, en el hospital de la Universidad Nacional tenemos 47 camas de cuidado crítico. Sin embargo, podríamos ampliar a 85 y si es necesario podemos volver las 230 camas del hospital en unidades de cuidado intensivo. Necesitamos ventiladores mecánicos y monitores, además del talento humano y los insumos para atender a estas personas.

¿Están claros los protocolos médicos en el Distrito para afrontar el coronavirus? ¿Cómo se está preparando al personal de salud, que es de los más vulnerables en estos casos?

Quedarnos en casa, que a partir del próximo miércoles se va a hacer a nivel nacional. Si sacan cifras y porcentajes, bajar el número es importante, no tener ese número de 9.000 enfermos en cuidados intensivos.

En cuanto a talento humano nos preparamos bajándole al pánico, porque desafortunadamente la desinformación de redes sociales también nos afecta.

Nos preparamos con simulacros de cómo atender a un paciente con COVID-19 para evitar que nosotros, los que vamos a estar en línea directa con ellos nos infectemos, porque es lo que está pasando en este momento en Italia y España.

Segundo, a la población médica y de salud en general, que no tiene experticia en atender un paciente en ventilación mecánica en cuidados intensivos, los estamos capacitando porque donde esto se nos desborde vamos a recurrir a ellos como tal para que atiendan a pacientes en servicios de urgencias y hospitalización con soporte desde cuidados intensivos.

Tercero, lo que más insistimos a instituciones y autoridades locales e institucionales es que tengamos los insumos para protección de nosotros como tal, como personal de salud, para abordar este tipo de enfermos, ya que cada uno de nosotros que nos enfermos en una posibilidad de que se estén perdiendo muchas personas debido a que no van a tener quién los trate.

¿Se debe disponer un hospital especial para atender pacientes con coronavirus en Bogotá? ¿Qué le han recomendado ustedes al Distrito en este sentido? ¿Es verdad que han pensado en adaptar hoteles y estadios en caso de necesidad?

Un solo hospital es imposible porque empiezan a aparecer casos en todos lados. Es importante que desde el punto administrativo se ubiquen los pacientes donde haya disponibilidad de cuidados intensivos, de hospitalización, no como funcionamos ahora que depende de dónde tiene convenio la EPS, sino donde esté el recurso disponible.

Lo que estamos haciendo con el Distrito es mirar cómo empezamos a extendernos y buscando plan B, C para otras áreas que no sean centros hospitalarios, como lo hacen Italia y España que desafortunadamente se desbordaron.

Recomendaciones a la población -especialmente a los jóvenes- para no saturar el sistema de salud, que es uno de los principales temores en esta coyuntura.

Acaten las recomendaciones dadas, quedarse en la casa para bajar las cifras, que son alarmantes. Hoy todavía podemos evitar ese nivel de enfermos.

Si tienen síntomas leves, consulten telefónicamente. Sabemos que están saturados los canales de comunicación para soporte, pero si no tienen síntomas graves no vayan a urgencias, porque si no están enfermos allá pueden adquirir la enfermedad, y segundo, porque tenemos que proteger al personal de salud.

Y el lavado de manos.

Agradecemos el apoyo que nos dan, pero la mejor forma en que nos pueden aplaudir es aceptando estas recomendaciones.

