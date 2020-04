“En carne propia vivo el ser acosada por mis vecinos por el coronavirus”: Danna García

La actriz colombiana contó que no la dejan usar el ascensor y que por el problema en sus pulmones le cuesta subir las escaleras.

Danna García vive una pesadilla por cuenta del coronavirus, luego de haber dado positivo en la segunda prueba, la actriz ha sido víctima de acoso por parte de sus vecinos, según denunció en redes sociales.

La colombiana manifestó que no la dejan usar el ascensor y que a raíz del problema en sus pulmones le cuesta subir escaleras.

García informó que se práctico una tercera prueba para saber si aún tiene o no COVID-19.

Hoy me hice otra prueba de Covid. La entregan la otra semana. Pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera por mi problema de pulmones.. Ufff, sin palabras.

— Danna Garcia (@DannaGarcia) April 26, 2020