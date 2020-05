En cuarentena, domador se llevó una leona a su casa y ahora hacen shows desde la sala

Este sujeto tuvo que cerrar su circo por la pandemia, pero acomodó su apartamento para hacer temerarios espectáculos.

Desde El Cairo, capital de Egipto, llega una historia que parece sacada de los cuentos que Sherazade narró. Un domador de leones se llevó a uno de estos felinos a su casa para hacer shows desde su sala y transmitirlos por internet.

Ashraf el Helw es el protagonista de esta nota. Él tuvo que cerrar su circo por la pandemia del coronavirus COVID-19 y se llevó a Joumana, una enorme leona, para su casa ubicada en el centro de El Cairo.

Ashraf, quien hace parte de una familia de domadores, afirmó que su espectáculo es netamente para entretenimiento: “Todas las actividades están suspendidas y la gente se aburre por el confinamiento. La idea es entretener a la gente, alentarlos a quedarse en casa y que no salgan”.

Él asegura que no siente miedo, creció toda su vida rodeado de estos mortales felinos: “No me asusta para nada porque he vivido con ellos desde que era una bebé. Conozco sus comportamientos y temperamentos, los amo".

Esta leona acude dos veces por semana a las sesiones de entrenamiento al apartamento de Ashraf, el resto del tiempo vive en un parque a las afueras de la ciudad, donde la familia cuida de ella y otros leones.