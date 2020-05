En los zapatos de una médica que todos los días visita a pacientes con coronavirus

Para Juliana Granada, joven profesional de la salud, “nos estamos relajando y la indisciplina es el principal enemigo a combatir” en esta pandemia.

Son miles de médicos colombianos los que asumieron el reto de batallar contra el COVID-19 en Colombia y el mundo.

Entre ellos está Juliana Granada, quien recorre las calles de Bogotá vigilando el desarrollo del virus en los pacientes positivos y que tiene una mirada muy crítica frente al tema.

Para ella, nos estamos relajando y la indisciplina es el principal enemigo para combatir en esta pandemia.

Todos los días hace el mismo proceso de desinfección, lo repite 15 veces, una vez por cada paciente. Para protegerse usa doble guante, gafas y máscara especial.

Es médica general y se encarga de visitar a pacientes con coronavirus y vigilar su evolución en las localidades del sur de Bogotá.

“Respuestas como las que tuve el domingo por parte de alguien positivo que me dijo que a él no le pasaba nada y que había salido a verse con su familia y a hacer deporte porque se sentía bien, eso es lo que me preocupa. ¿Cuánta gente se contagió por él? y ¿Por esas personas, cuántas más se van a contagiar?”, cuestiona la profesional.

Así registra todos días lo que ve en Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar.

“Es muy frustrante tratar de ayudar a una población vulnerable que en estos momentos no tiene las mismas posibilidades de ir a un hospital. Muchos se lo toman como un chiste”, agrega Juliana.

“En este momento la situación es preocupante. La gente sale como si fuera la vida cotidiana: los vemos salir a comprar cerveza, los niños en el parque. Lo otro es la falta de compromiso de los empleadores; vemos cajeras de supermercado, gente que trabaja con alimentos y distribución que tiene tos y fiebre. Ellos me dicen: ‘es que mi jefe no me deja quedar en la casa, así tenga síntomas’. Eso me parece gravísimo”, anota la médica.

Al hablar de la falta de protección y las pocas garantías que tienen los profesionales de la salud para ejercer su labor, Juliana invita a la reflexión sobre la reapertura económica.

"Si no se logran conseguir los elementos de bioseguridad para el personal de salud, que es absolutamente necesario, poder blindar a las empresas que salgan a trabajar va a ser muy difícil", explica.

Los llaman héroes por hacer su trabajo, pero, como lo dice la doctora Juliana Granada, en esta lucha se están quedando solos, porque muchos no están cumpliendo con su parte: cuidarse.