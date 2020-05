Endurecen medidas de cuarentena en Barranquilla por los indisciplinados que no hacen caso

El pico y cédula se redujo a un dígito por día y los fines de semana nadie tiene permitido salir, salvo que sea para trabajar o tenga una emergencia médica.

La actividad física se podrá hacer de 5:00 a.m. a 7:00 a.m., de lunes a viernes por persona, no en parejas y siempre usando el tapabocas, dijo el alcalde Jaime Pumarejo al anunciar las medidas.

Durante este espacio no regirá el pico y cédula.

Sabemos que estas medidas son duras, no las tomamos a la ligera. Si logramos bajar tasa de contagio, estudiaremos relajar restricciones la otra semana. — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) May 6, 2020

El nuevo pico y cédula en Barranquilla rige a partir de este jueves así:

Jueves 7 de mayo: 1

Viernes 8 de mayo: 3

Lunes 11 de mayo: 5

Martes 12 de mayo: 7

Miércoles 13 de mayo: 9

Jueves 14 de mayo: 0

Viernes 15 de mayo: 2

Lunes 18 de mayo: 4

Martes 19 de mayo: 6

Miércoles 20 de mayo: 8

El alcalde Pumarejo, además, envió un proyecto al Gobierno nacional para les permitan trabajar a peluqueros, técnicos de aire acondicionado y plomeros, entre otros comerciantes independientes.