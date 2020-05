Enfermera denuncia que le negaron acceso a un almacén y le dijeron que debía ir a su casa a bañarse

Con impotencia, Malka Smitch rechaza la discriminación de la que está siendo víctima el personal médico que está en la primera línea contra el coronavirus.

Malka Smitch recién salía de su vivienda en el oriente de Santa Marta cuando intentó sacar dinero de un cajero que estaba dentro de un supermercado y al parecer por llevar su uniforme blanco para el trabajo, en la tienda de cadena le negaron la entrada.

"Él me preguntó si era personal de la salud y yo le dije que sí y pues me dijo que por políticas no me podía dejar entrar porque debía acercarme a mi residencia, bañarme y cambiarme. Le dije que No venía de trabajar, y me alteré un poco, y que no era la forma de tratarme”, cuenta.

El caso de la enfermera llamó la atención del personero de Santa Marta, quien hizo un llamado a la tolerancia.

"Hago un llamado a todos los ciudadanos del Distrito a que toleremos, valoremos y apoyemos a nuestros profesionales denla salud, quienes son los héroes que salvan nuestras vidas. Ellos hacen parte de la primera línea de esta guerra que debemos superar todos", dijo el personero

Por medio de un comunicado, las directivas del supermercado aseguraron que fueron los clientes los que solicitaron que no se le permitiera el ingreso a la enfermera.