Entre aplausos hombre de 78 años salió de la clínica en la que le ganó la batalla al coronavirus

El adulto mayor, que vive en condición de calle, luchó por 52 días contra la enfermedad y así la superó.

La historia de Freddy Antonio Illera llena de esperanza a todo el que la conoce, pues él a sus 78 años logró ganar la batalla más difícil de su vida, la que libró contra el coronavirus, enfermedad que casi lo doblega.

Este adulto mayor en condición de calle llegó hace 52 días al hospital Primitivo Iglesias, ubicado en el centro de Santiago de Cali.

“Los primeros cuatro días no podía comer, mi cuerpo no recibía nada y todo me producía vomito”, afirmó el hombre.

Después de varios días internado en la clínica, su estado de salud fue mejorando y, contra todo pronóstico, pues padece de hipertensión, ganó la batalla.

Después de salir de la clínica llegó al hogar de paso de Samaritanos de la Calle, un centro que brinda techo y comida a la población vulnerable que no tiene casa, él asegura que se siente muy feliz allí.

“Me hicieron las pruebas y salí bien, estoy muy contento. Me siento bien en este hogar de paso, la atención es muy buena, me dan alimentación”.

Este técnico en reparación es todo un ejemplo de lucha y un referente que llena de esperanza a las personas contagiadas con el virus en el país.