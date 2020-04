Entre aplausos, vecinos de médico amenazado le pidieron no irse del conjunto

Residentes del lugar se asomaron a sus ventanas y balcones para homenajear a este pediatra y a su esposa, víctimas de una infame intimidación en Bogotá.

“Yo apoyo al personal médico”, es el mensaje que aparece en muchos apartamentos del conjunto residencial en el que un doctor fue amenazado de muerte por algún intolerante que rayó una pared contigua a su vivienda.

El mensaje, por supuesto, generó miedo en el médico y su familia, al punto que pensaron abandonar el edificio. Sin embargo, sus vecinos se unieron para darles apoyo y decirles que no están solos.

“No aceptamos estos hechos”, manifestó el administrador del conjunto residencial, quien puso a disposición el consejo directivo y la ayuda de otros residentes para dar con el paradero de quien amedrentó a esta familia.

“Doctor, si no se va matamos a su esposa e hijos”, decía la amenaza. No obsante, el galeno no duda en “seguir al pie del cañón” en su labor, que solo consiste en salvar vidas.

Le puede interesar: