Entre lágrimas, esta abuelita sufre por culpa de acaparadores en época de coronavirus

La imagen fue tomada en una tienda de Australia, donde compradores arrasaron con la comida ante la pandemia del COVID-19.

La desgarradora imagen se dio a conocer gracias a una publicación del periodista de Nine News, Seb Costello.

Midday today.

Port Melbourne Coles.

Canned food aisle.

I’m told she was in tears.

This captures who is suffering from the me-first, unnecessary, trend of panic buying.

As @ScottMorrisonMP it “has to stop”. @9NewsAUS @theage @ACurrentAffair9 #coronavirus pic.twitter.com/sFMx8RFeb7

— Seb Costello (@SebCostello9) March 19, 2020