“Es una excusa sin fundamento”: explicaciones de Vanti no convencen a gente molesta por cobro de gas

La empresa dice que solo se promedió el consumo de abril y que si la tarifa aumentó en mayo fue porque cambiaron hábitos de clientes. Usuarios no creen eso.

Marcela Muñoz, gerente de servicio al cliente de Vanti, respondió algunas de las quejas de los bogotanos que denuncian cobros excesivos en el servicio de gas y que no logran contactarse telefónicamente para que revisen sus casos.

Uno de los ejemplos está en un restaurante en Bosa, que lleva dos meses cerrado y, sin embargo, debe pagar este mes $313.000 por el gas, aunque el consumo en la factura bajó visiblemente.

Eduardo Sossa, propietario del local, asegura que solo ha visto técnicos de Vanti para cortar el servicio, pero que “a tomar lectura no vienen”.

Aunque la funcionaria de la empresa dijo que probablemente no pudieron verificar el medidor porque no estaba visible para el operador, el empresario respondió que se trataba de una “excusa que no tiene fundamento, que no tiene peso porque el contador siempre está disponible”.

Muñoz, por su parte, afirmó que Vanti sí toma la lectura real para los establecimientos comerciales e invitó a Sossa a que le enviara un registro fotográfico de su medidor para hacer el ajuste.

Pero él no es el único que se queja. A la fecha se han registrado 8.832 reclamos a la empresa por los cobros injustificados en época de cuarentena.

La funcionaria reiteró que en el mes de abril se promedió el consumo de los hogares “porque en los primeros días no pudimos tomar la lectura para no exponer a los técnicos y clientes”, pero a partir del 21 de abril se retomaron las labores.

También negó que se haya suspendido el servicio de gas a los hogares después de que empezara la cuarentena y que tampoco se ha cobrado reconexión.

Agregó que cuando Vanti no recibe el pago de alguna factura, automáticamente difiere los pagos de la factura sin contar el suministro.

Para estratos 1 y 2 se establecer 36 cuotas, para el 3 y 4 a 24 cuotas y en el 5, 6 y establecimientos el ajuste es a solicitud de los usuarios.

