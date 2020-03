¿Es verdad que si se vacuna contra la influenza previene el coronavirus?

La doctora Fernanda Hernández aclara los mitos y verdades alrededor del COVID-19. Además, lo invita a participar en dos retos.

¿Es verdad que la vacuna contra la influenza previene el coronavirus?

Doctora Fernanda: No, la vacuna de influenza protege contra la influenza. Aún no tenemos vacuna contra el nuevo coronavirus y eso se va a tardar unos meses. Eso sí, hay que tener el esquema de vacunación al día porque no podemos olvidarnos que la influenza es una amenaza y estamos en pico respiratorio. Recuerden que es gratis para mayores de 60 años, niños de 6 a 23 meses, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

¿Aplicarse suero fisiológico en la nariz de manera permanente sirve para combatir el virus?

DF: No. Yo sé que ha estado circulando en WhatsApp un audio supuestamente con la voz y con la foto del doctor Rodolfo Llinás, es falso, no lo multipliquen. Lo que previene el coronavirus es el lavado de manos, la etiqueta de la tos, quedarse en casa si hay síntomas respiratorios leves, reconocer las señales de alarma, mantener la distancia social. El suero fisiológico en la nariz es una medida para limpiar y ayudar a descongestionar cuando hay síntomas, pero no es una medida de protección.

¿Recibir cartas o paquetes que vienen de Europa o Estados Unidos me puede contagiar el coronavirus?

DF: No, ninguna encomienda. Esto dejó de ser un tema exclusivo de China. Hoy la OMS dijo que el epicentro de la epidemia está en Europa. Les recuerdo: este y otros virus respiratorios se transmiten cuando alguien enfermo tose o estornuda y no se protege y uno está cerca, o cuando esas gotas de secreciones caen en superficies comunes, uno las toca y luego se lleva las manos a la cara. Esa es la vía de transmisión. Nada que ver con encomiendas, tampoco con picadura de zancudos, ni piscinas, las piscinas tienen cloro.

Retos de la doctora

DF: Lo que debemos hacer viral son los buenos hábitos. Por eso, los estamos invitando a asumir el reto #EstáEnTusManos en el cual nos muestre que usted sabe y aplica la técnica adecuada del lavado de manos y rete a dos personas.

También #MejorDeLejos. En este momento, la mejor señal de afecto es proteger a quienes nos rodean. Así que, a mantener la distancia social, no abrazos, no besos, no saludar de mano.

Si usted lo tiene claro y está comprometido, ayúdenos a educar y a multiplicar el mensaje porque todavía hay muchos que no han entendido lo que pasa; creen que protegerse solos ya los blinda y resulta que no es así.