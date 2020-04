Escritora de Harry Potter asegura que tuvo coronavirus y lo superó, aunque nunca se hizo la prueba

J.K. Rowling acompañó la noticia con el video de un médico, que enseña una técnica respiratoria que podría ayudar a pacientes con COVID-19 a evitar la neumonía.

La autora de la saga de Harry Potter anunció que superó todos los síntomas del coronavirus y se encuentra "completamente recuperada".

En un mensaje de Twitter afirmó que estuvo enferma "las dos últimas semanas".

Rowling acompañó el tuit del video de un doctor del Hospital Queen's de Londres, en el que hace una demostración de una técnica respiratoria que puede ayudar a los pacientes con coronavirus a evitar contraer neumonía.

"¡Gracias por sus cariñosos mensajes! Realmente estoy completamente recuperada y quería compartir una técnica recomendada por los médicos, no cuesta nada y no tiene efectos secundarios desagradables, pero podría ayudarte a ti o a tus seres queridos, como hizo conmigo", escribió.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I've had all symptoms of C19 (tho haven't been tested) & did this on doc husband's advice. I'm fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020