Estamos cansados y abrumados por el aislamiento: las preocupaciones de los adultos mayores

Muchos piden medidas más flexibles porque ya se sienten afectados por estar encerrados y lejos de familiares. Son la población más vulnerable ante el COVID-19.

“A estas alturas de la vida ya está muy pesado aquí el encierro, a uno le hace falta salir, visitar a la familia, caminar. Por ejemplo, los fines de semana yo estaba acostumbrada a salir. Hace falta que la familia venga a visitarlo a uno”, dice María Perci Guzmán, una adulta mayor 71 años que vive en Bogotá.

Por su parte, Ana Delina González, de 74 años, afirma que el encierro “ha sido muy duro para mí porque yo salía mucho y yo estaba en el gimnasio”.

Casos como el de estas mujeres fueron expuestos en las columnas de varios medios, que mostraron preocupación por esta población afectada también por la tristeza, soledad y depresión. Piden medidas más flexibles.

“Es inadmisible morir solo. Es inadmisible no mover un poquito el cuerpo, no ver un poquito la luz del día y el sol. Hacer un poco como la medida como la de los niños, salir tres veces a la semana, haciendo 20 minutos de caminata al sol, yo no veo por qué no”, subraya Florence Thomas, columnista del diario El Tiempo y activista feminista.

Según expertos, esta población debe permanecer en casa pero hacen un llamado a la familia para apoyarlos.

Más de 1206 adultos mayores luchan contra este virus que, a hoy, ha acabado con la vida de 284 personas entre los 70 y 99 años.

