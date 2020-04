“Estamos ganando tiempo”: Jorge Iván Ospina sobre extensión del aislamiento obligatorio

En entrevista con Noticias Caracol, el alcalde de Cali habló de lo que le depara a la capital del Valle del Cauca con la ampliación de la medida.

La decisión del presidente de Colombia, Iván Duque, de extender el aislamiento obligatorio en el país hasta el 27 de abril, fue respaldada por gobernantes locales y departamentales, quienes consideran que este es un acierto en medio de la emergencia, que todavía no vence la curva de contagio del coronavirus COVID-19.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aseguró que la capital del Valle del Cauca “saluda la medida y afronta el desafío que se tiene que asumir colectivamente”.

“Era la decisión adecuada, la medida adecuada, en el momento adecuado”, dijo el mandatario.

En entrevista con Noticias Caracol, esto fue lo que dijo el dirigente de los caleños frente a lo que se viene.

Usted es médico, sabe de estos temas, ¿cómo analiza la situación, tanto de salud, como económica?

Es una decisión que demanda de mucha acción intersectorial del Estado para poderla cumplir.

Ante todo, seguridad alimentaria para los más vulnerables. Segundo, servicios públicos de calidad eficientes y oportunos. Tercero, salud mental para evitar el maltrato intrafamiliar. Cuarto, llenar de contenidos la agenda de quienes se encuentran en cuarentena. Quinto, todas las acciones del Estado para garantizar la seguridad.

Si estas acciones se adelantan desde el Estado nacional, regional, y local, y se aplican como debe ser, es posible sacar adelante una cuarentena.

Pero si falla alguna de ellas: si los servicios públicos se caen, si no hay seguridad alimentaria, si no se trabaja en términos de salud mental y esfuerzos intrafamiliares para evitar el maltrato, las cuarentenas fallan y los procesos de ahí en adelante son realmente inapropiados.

¿Cree que dos semanas y 14 días serán suficientes?

Yo siento que no. Ante este virus y ante la habilidad inmunológica que tenemos, el tiempo no va a ser suficiente.

Tarde o temprano vamos a tener un pico de enfermos en todo el territorio nacional, pero aquí ganamos tiempo para mejorar nuestras capacidades en unidades de cuidados intensivos, ganamos tiempo para evitar y ordenar adecuadamente los ciclos de contagio para conocer cómo se mueve el brote.

Yo diría que en este tiempo que se gana también hay grandes preocupaciones:

los venezolanos que nos ingresan por la frontera sur desde el Ecuador. En Ecuador hay un colapso del sistema, las personas están enfermas, son diseminadores del virus, y no se adelanta una especie de campamento humanitario en Nariño para evitar que estas comunidades circulen o el desarrollo de un puente aéreo que posibilite el traslado de estas comunidades, vamos a tener dificultades.

Con sinceridad y franqueza, ¿si está llegando la comida, el mercado, a la gente más necesitada de Cali?

No están llegando a través de las alcaldías, digamos que las alcaldías no han recibido del gobierno central recursos para poder operativizar esta provisión alimentaria. Ese es un error del centralismo que no le ayuda a un desarrollo nacional.

Si algo se tiene que adelantar en este instante, es utilizar a los alcaldes y gobernadores para descentralizar el recurso, y quienes están cerca a los sitios de problemas, poder ejecutarla de forma apropiada.

Lo segundo que debemos tratar de hacer es evitar la especulación. Hoy más que entregar un bono, o más que entregar dinero, es entregar efectivamente el mercado. En nuestra ciudad vamos a repartir 200.000 mercados puerta a puerta en los lugares más vulnerables.

Esto hace que no caigan en especulación quienes tienen el bono y orienta a tener un básico de alimentos para poder soportar y es la forma cómo se debe desarrollar.