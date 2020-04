Este es ‘Vita’, novedoso ventilador para contagiados con coronavirus creado por colombianos

El aparato, que cuenta con un sistema de funcionamiento diferente a los tradicionales, es obra de neumólogos, ingenieros biomédicos y mecatrónicos.

Los ventiladores son vitales para poder mantener el sistema cardiorrespiratorio de pacientes crónicos con COVID- 19.

"Nuestro ventilador tiene la gran diferencia de que no se basa en una bolsa ambu, dado que no puede cumplir con todas las necesidades que tiene un paciente COVID-19. Nuestro sistema se basa en la presión de una bala de oxígeno y eso va a permitir que el ventilador que estamos fabricando se pueda instalar en hospitales y en zonas no especificadas para el uso médico", explicó Mauricio Buriticá, ingeniero mecatrónico que participa en el proyecto.

En menos de un mes 20 colombianos, entre neumólogos, ingenieros biomédicos y mecatrónicos, se unieron para crear este ventilador para que sea un soporte vital del paciente desde su ingreso a cuidados intensivos hasta su recuperación.

"El ventilador va apoyar (al pulmón) hasta que empiece su procedimiento y empiecen a verse las mejorías y el pulmón pueda dilatarse más y más hasta que pueda respirar por sí mismo", indicó el ingeniero biomédico Camilo Contreras, que también participa en la iniciativa.

La respiración del paciente se va a monitorear y va arrojar gráficos que serán guardados en una base de datos para que los médicos puedan estudiar la evolución de la enfermedad.

Stiven García, otro de los ingenieros de la apuesta científica, aseguró: "Todo esto con el fin de utilizar inteligencia artificial para procesarla y así permitirles saber a los médicos bajo qué parámetros tratar esta enfermedad de la mejor manera”.

La iniciativa es respaldada por expertos de la salud y la innovación.

El ventilador espera superar las pruebas pertinentes y producir en una primera entrega cerca de 1.000 unidades.

Según datos de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, existen 5 mil 300 unidades de cuidados intensivos con asistencia de respirador en Colombia.