Este joven de 19 años, con cáncer de cerebro, derrotó el coronavirus contra todos los pronósticos

La historia de Daniel Felipe Vega es de admirar. Tras ganar una beca de Ser pilo paga, viajó a estudiar en Bogotá, pero la vida le puso varias zancadillas. Él, sin embargo, no se derrumbó.

El universitario fue inicialmente diagnosticado con un tumor en el cerebro. Por tal motivo, acudía a quimioterapia a la clínica Ciosad, en Teusaquillo.

Hace casi un mes, al llegar a recibir su tratamiento, los médicos detectaron algo extraño y, tras pruebas, descubrieron que tenía COVID-19.

Daniel no tiene idea cómo adquirió el virus, pues “solo salía a la calle para hacerme los exámenes que me pedía el oncólogo, mantenía en el apartamento y casi ni salía de mi habitación”.

“Hacía lo que decía el Gobierno”, afirmó.

Tres días antes de hacerse la quimioterapia, Daniel empezó a tener fiebre “que no se bajaba con nada. Una vez en el centro médico, como no me detectaron síntomas, me hospitalizaron. Días después empecé con tos seca y dolor en el pecho”, contó sobre los síntomas del coronavirus.

Este joven valluno, que va en quinto semestre de Cine y hace parte del programa Ser Pilo paga, descubrió que padecía cáncer en noviembre de 2019.

“Ahí me operaron la primera vez”, dijo Daniel, que hace dos meses fue sometido a una segunda operación “porque la masita que tenía en el cerebro me volvió a crecer”.

El doctor Fernando Rincón, quien lo atendió las últimas dos semanas, informó que el joven “evolucionó de una forma muy satisfactoria”.

Asimismo, dijo sentirse satisfecho con el tratamiento que le dieron a Daniel, pues “este tipo de pacientes tiene una alta mortalidad cuando está infectado con el COVID-19”.