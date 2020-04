“Esto se puede manejar sin que se ‘mueran’ las empresas”: Juan Raúl Vélez

El fundador de Cueros Vélez, que emplea a 4.000 personas, habla del impacto que está causando el coronavirus en la economía colombiana.

¿Qué está pasando al interior de la industria del cuero en Colombia en este momento?

Juan Raúl Vélez: Es una industria intensa en mano de obra y hay mucho microempresario. Es gente que vive de venderle a otros comercializadores, que al estar las tiendas cerradas, están sin trabajo. Es gente informal que está afectando toda la cadena. En el tema nuestro tenemos las plantas totalmente cerradas, la problemática es inmensa.

Usted tiene más de 300 tiendas, fábricas, una curtiembre y una operación en más de seis países, ¿qué pasa hoy al interior de Cueros Vélez? ¿Cómo están trabajando y cómo están proyectando su operación?

JRV: La gente que tiene teletrabajo es la parte directiva. Estamos cuidando la caja, pero si esto se alarga demasiado, va a ser muy difícil.

Aquí es donde necesitamos el apoyo del Gobierno, de los bancos, porque hay algunos bancos que no han sido muy amplios con las empresas, al contrario, están subiendo intereses y eso es gravísimo para todas las empresas.

Si no hay empresa, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay comida. Si no hay comida, lo que hay es muerte.

Esto se puede manejar inteligentemente sin que se mueran las empresas, que son el motor de la economía del país.

Usted tiene 4.000 empleados, ¿qué hacer para pagar y mantener esos empleos?

JRV: Teníamos caja cuando empezó el problema. La nómina está por el orden de $7.000 u $8.000 millones mensuales, aquí estamos cubriéndola. Sin ayuda de los bancos no va a haber empresas y yo sé que los bancos viven de las empresas. Que nos ayudemos entre todos, este es un problema de todos.

¿Dónde está la industria? ¿Todos van por la misma línea?

JRV: Necesitamos alivios fiscales y de bancos. Colegas han ido a bancos para cubrir nóminas y se llevan la sorpresa de que están subiendo los intereses. No veo por qué.

Señor Vélez, usted empezó vendiendo cuchillas de afeitar con un maletín al hombro y en buses en Medellín, creó su negocio de cero, ¿es este el momento más difícil o retador que ha vivido como empresario?

Sí, es el más difícil. Nunca nos había tocado algo así, es una prueba muy dura, pero los que la vamos a superar seremos más fuertes al final.