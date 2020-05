Estos son los estrictos protocolos que aplica China para que niños puedan volver a clases

En un video viral se observa a los menores ingresando, uno a uno, nuevamente a una institución bajo un riguroso control de desinfección y distancia social.

Para China el mes de abril ha sido para reanudar las actividades cotidianas desde que se levantó la cuarentena obligatoria por COVID-19 retornando poco a poco a la normalidad en varias zonas del país.

Desde hace pocas semanas algunos estudiantes reanudaron sus clases, claro está, con estrictas precauciones.

En el caso de Pekín y Shanghái, desde el 27 de abril, los jóvenes de último grado de bachillerato fueron los primeros en volver a estudiar, pero los niños no se quedan atrás ya que están empezando a ingresar a las escuelas con un exigente procedimiento.

Un video en Tik Tok se volvió viral tras mostrar cómo debe ingresar a la institución cada estudiante.

El video primero se difundio en la plataforma de videos y seguidamente fue compartida a través de Twitter, Instagram y Facebook dejando atónitos a muchos internautas.

Otras imágenes muestran cómo las escuelas siguen implementando normas de distanciamiento social como prevención de contagio del coronavirus, como el uso de tapabocas obligatorio y protectores faciales.

#BackToWork Students are returning to elementary and secondary schools in China. They are well protected with face shields and masks, and they keep a safe distance away from each other. pic.twitter.com/hsCsrRkszd

— China Daily (@ChinaDaily) May 5, 2020