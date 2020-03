“Estoy afuera porque me gusta el traguito”: este irresponsable no acató la cuarentena en Bogotá

Comerciantes, por su parte, esperaron hasta última hora para irse a casa. Así amaneció Bogotá en su primer día de aislamiento para prevenir coronavirus.

A la medianoche del jueves también se veían decenas de vehículos que aún salían de la ciudad o restaurantes que abrieron hasta tarde.

Pero el más descarado de la noche fue un joven que al preguntarle por qué estaba en la calle contestó: "Estoy afuera porque me gusta el alcohol, un traguito. No le quito nada a nadie. Mi mujer está brava, ahora me está alegando”.

En medio de este panorama, algunas calles sí estaban desiertas. Además, centros de salud como el Hospital de Kennedy y la Clínica de Occidente tuvieron una jornada tranquila.

