Familia colombiana con COVID-19 en Guayaquil, triste reflejo del colapso hospitalario

Cuatro de sus miembros tienen la enfermedad. Uno de ellos, de 63 años, debería estar en una UCI, pero ante la crisis hospitalaria no hay cama para atenderlo.

Laura Escandón y Rafael Barrios, oriundos de Santa Marta, tienen hace 12 años un restaurante en Guayaquil, Ecuador.

Sin embargo, hace pocos días tuvieron que cerrarlo pues el coronavirus llegó a su hogar.

Rafael fue el primero en contagiarse y luego su esposa y suegros.

"Mi esposo está en casa con COVID-19, como es joven está más estable. Mi mamá está con un poco de tos, pero está bien. Tengo dos hijos, uno de 2 meses, que no ha recibido vacunas por esto que está pasando, y una hija de 3 años y medio que está con mi sobrina", relató Laura Escandón.

Pero el padre de Laura es el más grave de los cuatro.

Los médicos le dijeron a la joven madre "que no me lo pueden tener en urgencias, que me lo lleve para mi casa porque de todos modos se va a morir".

A esta familia colombiana le ha tocado hacer filas y comprar a 300 dólares cada bala de oxígeno que necesitan para manejar la enfermedad desde su hogar.

“Necesitamos recursos, estamos pidiendo ayuda para poder sostener esta situación porque está muy complicado, no conseguimos el oxígeno de forma fácil. Todos los días nos toca recargar y se nos agotan los recursos para poder seguir sosteniendo esta situación", aseguró el esposo de Laura, Rafael, quien dice que respira con dificultad y tiene tos.

Esta familia de samarios pide que las autoridades en Colombia los ayuden para poder mantenerse con vida y recuperarse del coronavirus.