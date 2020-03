Familia de colombianos que vive en Madrid contó cómo es convivir con el coronavirus

Tres miembros de ese núcleo resultaron infectados con COVID-19, uno de ellos casi muere.

Una familia de colombianos que reside desde hace 25 años en Madrid contó cómo es vivir con el COVID-19 entre ellos, pues tres de sus miembros se infectaron con este virus, el cual ha cobrado la vida de más de 6.500 personas en España.

Sandra Piedrahita, odontóloga y Norberto Latorre, periodista, son dos boyacenses que residen en el país ibérico hablaron sobre cómo se fueron dando, de a poco, los contagios.

“Estamos muy unidos pasando por esta situación. En casa dimos positivo mi madre, mi marido y yo”, relató Sandra.

La primera en recuperarse fue la madre de la especialista en salud, posteriormente su esposo, quien tuvo que ser hospitalizado, recibió el alta médica después de luchar contra este virus.

Esos momentos, según Sandra fueron “estresantes, no lo podía ver, no lo podía visitar. Fue difícil, duro y triste”.

Norberto puntualizó que en un momento sintió que el COVID-19 le ganaba la batalla: “Sentí que me moría, sentí que los ojos se me estaban volteando. Estuve de la mano de Dios. Llamé a los médicos, vinieron y me reanimaron”.

Ahora estos aguerridos colombianos, sin abrazos ni besos, combaten al COVID-19, el intruso que entró a su hogar y casi cobra varias viadas.