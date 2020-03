Fernando Gaviria confirmó que tiene coronavirus y se encuentra bien

El ciclista colombiano publicó un video en el que asegura que está infectado por el COVID-19 y dejó claro que no tiene problemas de salud.

“Sé que ha habido muchos rumores con mi estado de salud. Estoy bien y he estado acá en exámenes que me han arrojado un resultado positivo para coronavirus, pero yo me encuentro bien”, aseguró Fernando Gaviria en un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Fernando Gaviria, quien se encuentra en cuarentena desde el 27 de febrero cuando se suspendió el Tour de Emiratos Árabes porque se detectaron dos positivos por coronavirus, agradeció “al equipo y a todas las personas del hospital que me han atendido a la perfección, y bueno estoy acá para no contagiar más personas, para evitar que esto se siga propagando de la manera que va y bueno, es para darles tranquilidad que todo va bien y que esto se resuelva pronto”.

Gaviria, de 25 años, empezó la temporada con dos victorias de etapa en la Vuelta a San Juan en Argentina y quería brillar en el Tour de Emiratos Árabes, donde su equipo era el local.