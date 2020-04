Funcionaria del 123 con coronavirus denuncia irregularidades sanitarias en la línea de emergencias

Dice que solicitó pruebas, pero no las realizaron. Además, que hay fallas en los protocolos de seguridad de ese lugar. No descarta que haya más contagiados.

“Yo he sido muy responsable, he tomado todas las medidas de bioseguridad, tanto en el ingreso de mi trabajo como en mi casa”, afirma Luz Dary Cuervo, que trabaja en las instalaciones donde opera el 123. Por eso está segura de que “allí fue donde me contagié” con el COVID-19.

Denuncia que a pesar de insistirles a sus jefes para que les realizaran las pruebas para el coronavirus, ninguno prestó atención. En su caso, fue la EPS la que la valoró y expidió el resultado.

“Me comunico con gestión humana y me piden ‘absoluta reserva’”, agregó.

Afirma que posiblemente puede haber otras personas infectadas porque considera que los protocolos no son los adecuados: “no se han tenido las medidas de bioseguridad que se requieren. No solamente el hecho de tener un tapabocas o lavarse las manos cada dos horas. Personas que se habían realizado la prueba seguían yendo a trabajar”.

La funcionaria se encuentra en aislamiento y espera el resultado para coronavirus de sus dos hijas y su padre.

Ante estos señalamientos, el secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, se pronunció. Manifestó que la EPS de Luz Dary le ordenó incapacidad hasta el 19 de abril. Cuando ella consultó a las directivas si debía regresar a trabajar, una persona de gestión humana le dio una respuesta que no se ajustaban a los protocolos.

“Si no tiene síntomas, y no tiene más recomendación, pues ingresa. Eso creo” fue lo que dijo vía WhatsApp la persona a Luz Dary, según el secretario.

Por este error, la persona de gestión humana tendrá que someterse a una investigación disciplinaria.

Tanto al secretario de Seguridad y Convivencia como al procurador Fernando Carrillo se les enviaron notificaciones por escrito en las que se evidencian las irregularidades por falta de protocolos.