Gobernadores y alcaldes rechazan uso de recursos territoriales para crisis del coronavirus

El decreto 444 crea el Fondo de Mitigación de Emergencias, FOME, de entes como los fondos de pensiones. Esto no gustó a muchos mandatarios.

Ante la emergencia por el coronavirus, el decreto tiene varios objetivos.

“Este proyecto busca básicamente garantizar los recursos para la salud y para darle en efectivo a los colombianos más vulnerables”, dice Luis Alberto Rodríguez, director de Planeación Nacional.

Por este medio, el Gobierno podrá tomar recursos prestados del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet), un hecho que fue rechazado por alcaldes y gobernadores del país

No es el momento para la polémica , pero es mi obligación hacer algunos comentarios sobre el decreto Presidencial 1 Somos los territorios en especial las Alcadias quienes estamos en 1era linea de atender la crisis del coronavirus, no es el momento para el centralismo (Abro hilo)

Error para corregir ya! El decreto 444 no sólo no le da recursos a los entes territoriales sino que SE LOS QUITA al destinar FONPET para aliviar a los bancos! Así no es! Alcaldes y Gobernadores necesitan liquidez para salud.Bien podrian los bancos comprar bonos de deuda publica!

— Roy Barreras (@RoyBarreras) March 23, 2020