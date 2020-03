Gobierno colombiano restringe ingreso al país de extranjeros

Medida rige a partir de este lunes, 16 de marzo. Los pasajeros colombianos y residentes extranjeros tendrán aislamiento preventivo obligatorio por 14 días.

El presidente Iván Duque tomó la medida este domingo, por dos semanas, ante la expansión del coronavirus en el país.

Me permito informarle al país: a partir de este 16 de marzo, se restringe el ingreso al país de personas no nacionales y no residentes en Colombia. Todos los pasajeros colombianos y residentes extranjeros tendrán aislamiento preventivo obligatorio por 14 días. #PrevenciónYAcción

— Iván Duque (@IvanDuque) March 15, 2020