“Hay que romper la cadena de transmisión del virus”: la importancia del aislamiento social

Expertos hacen llamado a la acción responsable, la solidaridad y no al pánico para enfrentar la expansión del coronavirus.

¿Cuál es la principal lección hasta el momento?

“La experiencia es que entre todos podemos. Que si trabajamos en conjunto vamos a lograrlo. Eso es lo que nos ha mostrado Chin, que nos toca poner cada uno un granito de arena. Es la única manera de superar esta etapa”: Carlos Álvarez, médico infectólogo y epidemiólogo.

“Yo creo que las sociedades han entendido en su conjunto que la vida es un valor supremo. Los tomadores de decisiones a nivel global han entendido que todas las decisiones que se tomaron para proteger los mercados y la economía están saliendo más costosas. Son las vidas las que sostienen los mercados. Ese debe ser el principio rector que debemos seguir: proteger las vidas, proteger a los vulnerables, ser solidarios en un momento de crisis y no tener miedo”: Edwin Silva, médico infectólogo.

¿Por qué el aislamiento?

Expertos explican que habrá más casos, pero las medidas son importantes para que sean mucho más lentos y así puedan ser manejados por nuestro sistema de salud.

“Tomar distancia social implica que la vida y la cotidianidad sea interrumpida. Este no es el momento de viajar, no es el momento de tener grandes ejercicios de desplazamiento. La idea es que acudamos a diferentes plataformas para que la sociedad pueda adaptarse a ese cambio”: Edwin Silva, médico infectólogo.

“Tenemos que entender que entre menos estemos expuestos en aglomeración, menor riesgo tenemos. Cada vez que lo podemos hacer, no porque no lo coloque el gobierno, tenemos que hacerlo de forma voluntaria. No es vacaciones, es aislamiento”: Carlos Álvarez, médico infectólogo y epidemiólogo.

¿Qué pasa con los casos importados?

“La etapa de contención implica identificar todos los casos que estamos importando y las cadenas de trasmisión que se generan. No tiene sentido y se vuelve inalcanzable el objetivo de la contención si no cerramos esa llave de importación de casos, este era el momento de cerrar fronteras”: Edwin Silva, médico infectólogo.

Estos son los síntomas que debe tener en cuenta para asistir a urgencias: