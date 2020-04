Herencia de Timbiquí se solidariza con la Costa Pacífica, hará concierto virtual para reunir fondos

El planeta entero está en un proceso el cual nuestra generación no está preparada, ni para solventar la situación, como para sobre llevarla cuando pase de forma completa, lo más difícil y que vuelva hacer una sociedad productiva, como no es un misterio nuestra comunidad humilde y separada de las ciudades se ve afectada en todo momento por muchos eventos, pero este en común es algo que nos cuestiona en la solidaridad por eso por medio de nuestra Fundación Herencia De Timbiquí se ha hecho presente para ayudar e inspirar a muchos hacer parte de esta causa. Solicitamos para nuestra comunidad la cual representamos como lo es Timbiquí y Guapi ayuda con productos no perecederos en nuestro centro de acopio Avenida 2 Norte 32A 05 Pardo Llada en la ciudad de Cali – Colombia o por medio de cuenta de ahorros Bancolombia a nombre de FUNDACION HERENCIA DE TIMBIQUI No. 06211683862 o por nuestra página web https://www.fundacionherenciadetimbiqui.org/ en la sección de Donaciones. El lunes 27 de Abril realizaremos un concierto Acústico OnLine gracias al apoyo de la Alcaldía de Cali y su secretaria de Cultura y por medio de donaciones en nuestra web de la fundación, centro de acopio o transferencia bancaria podrá tener la experiencia completa de un concierto inolvidable y único de #HerenciaDeTImbiqui Llevamos el nombre de una tierra que nos dio nuestra propia alma para representar nuestros ancestros y cultura debemos honrarla y protegerla.

Posted by Herencia de Timbiqui on Tuesday, April 21, 2020