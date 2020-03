Héroes de carne y hueso: Jenny, la operaria de aseo que ni la pandemia ha podido detener

La mujer debe salir todos los días a trabajar para llevar el sustento a su hogar.

A las 5:00 a. m. comienza la jornada de Jenny Campo, una operaria de aseo oriunda de Santiago de Cali. Tras varios sorbos de café y comer algo rápido, ella sale con rumbo a la empresa en la que trabaja. Ella es la única de su núcleo que puede laborar.

Jenny vive en Siloé y debe trasladarse hasta el sur de Cali, en un recorrido que dura 40 minutos, pero que por estos días de cuarentena, puede tardar mucho más tiempo,

Pese a que su trabajo está dentro de las excepciones de la cuarentena, ella afirmó haber recibido un comparendo cuando se dirigía hacia su empresa: “Una policía me paró y me pidió el permiso, le dije que no lo tenía, pero le mostré mi carné y me dijo que le tenía que firmar un comparendo”.

Ella pasa sus días trabajando y orando para que este atípico capítulo que hoy vive la humanidad, se termine: “No esperemos las pandemias para estar con Dios, siempre debemos estar con él”.

Como ella, son cientos de miles los caleños que deben dejar a un lado el miedo a la pandemia y salir a buscar el pan de cada día.