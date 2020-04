¡Heroína! Esta enfermera colombiana venció el coronavirus y volvió a trabajar con sus pacientes

Nancy Zárate cuenta que lo más difícil de la enfermedad fue estar lejos de sus dos hijos y su esposo. Además, pidió no discriminar al personal de salud.

Esta enfermera de 47 años reconoce que nunca pensó que fuera a adquirir el coronavirus.

“Cuando me contagié hasta ahora estábamos empezando a ver los primeros casos en la institución”, relata.

Aunque su tratamiento empezó en casa, al cuarto día su situación se complicó y tuvo que ser hospitalizada en su segundo hogar, la Clínica de Occidente.

“Los tres primeros días fueron terribles, inclusive me llegaron a hablar de que era posible que me bajaran a la unidad de cuidado intensivo (…) Después fui evolucionando mejor”, dice Nancy.

Lo más difícil durante el tratamiento fue el aislamiento y no poder ver a sus hijos. “No podían venir a visitarme y obviamente estaban asustados por toda la información que dan en los medios y la mortandad de la enfermedad”, precisa.

Ya recuperada decidió volver a trabajar, algo que atemorizó a su familia “porque dicen que no hay seguridad de que a mí no me vuelva a dar la enfermedad. El susto es continuo, pero aquí estamos y nos toca seguir adelante”.

“Escogimos esta profesión y estamos dispuestas a dedicar nuestros conocimientos para que estos pacientes mejoren”, recalca.

Sobre la condición de su familia dice que presentaron síntomas.

“A mí me hospitalizaron, mi esposo se quedó en casa. Lo que fue la Secretaría de Salud y la EPS a la cual pertenezco estuvieron muy atentos, siempre los llamaron, los valoraron, también les tomaron las pruebas, todavía no ha salido el reporte de ellos, pero ya están mejor”, afirma.

Y es por ellos que la enfermera Nancy hace un llamado a la ciudadanía: “no nos discriminen, estamos prestando un servicio, también tenemos familia (…) La discriminación contra nosotros es injusta porque hacemos nuestro trabajo, cumpliendo con nuestro deber”.