Iglesias católicas, cerradas hasta el 4 de abril en Bogotá: no habrá procesiones en Semana Santa

Dependiendo del sacramento, por el momento las ceremonias se harán a puerta cerrada y con un grupo de personas no mayor a 50.

La Arquidiócesis de Bogotá decidió cerrar todos los templos religiosos a partir de mañana miércoles para evitar la propagación del coronavirus y acatar la orden del Ministerio de Salud, que prohíbe las conglomeraciones.

Es decir que las personas que, por ejemplo, se iban a casar, tiene dos opciones: aplazarlo o realizarlo a puerta cerrada con un mínimo de personas en la iglesia.

Tampoco habrá bautizos, ni misas los domingos y entre semana. No se dará comunión a los enfermos ni las exequias se podrán hacer en los templos.

“Vamos a seguir respondiendo, pero todo a través de puerta cerrada, únicamente para los interesados y no puede haber un grupo mayor de 30, 35 personas”, explicó el padre Euclides Medina, párroco de la iglesia San Alfonso María de Ligorio.

La Arquidiócesis anunció que no habrá visita a monumentos en el 20 de Julio y se extremarán medidas para Semana Santa. “No podemos hacer procesiones masivas, no vamos a poder procesar las visitas de los templos el Jueves Santo en la noche, no vamos a poder reunirnos para las grandes celebraciones”, manifestó monseñor Rubén Salazar, arzobispo de Bogotá.

Tanto en las iglesias católica como en las cristianas, las misas y los cultos religiosos se harán vía internet para evitar las altas concentraciones de fieles.

