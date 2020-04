¡Ignorantes! Tiraron a una enfermera de su moto y la culparon de propagar el coronavirus

La mujer pensó que la iban a robar, pero su sorpresa fue peor al ser agredida verbal y físicamente por un par de hombres en una calle de Montería.

El absurdo ataque se registró cuando la enfermera, que llevaba puesto su uniforme, se dirigía a su trabajo. Entonces, un motociclista y su parrillero la abordaron.

“Casi llegando al semáforo se acercaron mucho, pensé que me iban a atracar. En el momento quedé en shock, me asusté mucho, uno de ellos me dijo ‘por culpa de ustedes esto está así’”, narró la víctima

Según la enfermera, el parrillero se bajó y la botó contra el suelo.

“Recibí un golpe en la pierna, otro golpe, por el peso de la moto, en el hombro, un poco de dolor de cabeza; hasta ayer tarde lo reposé un poquito. Emocionalmente te podrás imaginar cómo me siento en estos momentos, no doy ni para salir a la calle”, dijo.

María Clemencia García, enfermera jefe, rechazó el ataque a su colega y pidió respeto por el personal médico “porque no le estamos haciendo daño al país, estamos ayudándole al país, estamos apoyando al país, no somos culpables de que esta pandemia exista en este momento”.

Por su parte, Wálter Gómez Reyes, secretario de Salud de Córdoba, les recordó a los ciudadanos que “estas personas están exponiendo su vida para atender a cada una de las personas que asisten a los centros hospitalarios. Es importante no perder la sensatez y ante todo rechazar cualquier ataque a nuestras enfermeras, médicos y fisioterapeutas”.

La Policía de Montería inició una investigación para dar con los responsables del ataque y anunció protección al personal médico.