Joven con enfermedad rara, desde la cama y feliz, envía mensaje a quienes se quejan de la cuarentena

Tiene laminopatía, de la que solo hay 100 casos en el mundo. Aunque su mamá se contagió de coronavirus y ahora está aislada, él se mantiene optimista.

Su nombre es Andrés Marcio, un joven de 16 años que está atrapado en un cuerpo cuyos músculos no responden. Eso le impide andar, sostener la cabeza y valerse por sí mismo.

Vive en España con sus padres y su hermana.

Desde la cama, en la que permanece postrado gran parte del día -la otra la pasa en su silla de ruedas-, Andrés relata a EFE en qué consiste su confinamiento personal y cómo ha sido su experiencia con la pandemia desde la hospitalización, hace ya casi tres semanas, de su mamá Bea, que sigue luchando por deshacerse del coronavirus.

"Mi madre empezó con fiebre y con tos. Estuvo una semana en su cuarto aislada, pero claro, llegó un momento en que, por mi situación, que soy una persona de riesgo, y mi padre con párkinson también, pues tuvo que ir a urgencias porque se iba encontrando peor", cuenta.

Aunque ya no está hospitalizada, sigue aislada en un hotel hasta que la prueba de COVID-19, que le hacen cada cuatro días, salga negativa.

Él también fue sometido a un test, que por fortuna confirmó que no estaba contagiado.

No lo dice, pero el COVID-19 para él puede ser letal por la dificultad respiratoria que le provoca a menudo su enfermedad, cuya principal característica es el agrandamiento constante del corazón, con riesgo de muerte súbita.

“Últimamente estaba mejorando muchísimo porque he estado dos años con un dolor de espalda tremendo y llevaba tres meses bastante mejor y estaba empezando a ir a la calle, a dar mis paseítos, a quedar con mis amigos y justo ahora ha llegado esto, pero bueno, es lo que hay”, dice un poco resignado.

Y desde su experiencia les dice a todos que “encerrados vamos a estar seguros y podemos elegir llevarlo bien o llevarlo mal. Si lo llevas mal no va a cambiar nada. No por llevarlo mal te van a dejar ir a la calle ni nada. En cambio, si lo llevas bien, cada día que te levantas piensas ‘queda un día menos’ e intentas divertirte lo máximo posible, viendo la tele como lo he dicho antes, leyendo mucho, hablando con la gente que quieres… de esa manera hay que llevarlo, tranquilos, con paciencia, positivos, alegres, optimistas y con muchísima esperanza”.

“Esto pasará”, reitera, y agrega que cuando levanten la cuarentena celebrará con una fiesta en su casa, a la que invitará a familia, amigos y vecinos.