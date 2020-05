“La disposición es abrir 118 municipios”: gobernador de Antioquia sobre reactivación

El mandatario explicó cuál es el paso a seguir en los territorios libres de casos positivos de coronavirus.

Antioquia se prepara para permitir la reactivación de algunos sectores, según la directriz del Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que en el departamento hay 118 municipios donde no se registran contagios de COVID-19.

El gobernador Aníbal Gaviria explicó cómo se hará la apertura de las actividades económicas:

“Lo haremos en el marco de la normativa que expida el Gobierno Nacional, he estado en constante contacto con el presidente de la república, la ministra del interior, y le hemos dicho que aquí la disposición es abrir esos 118 municipios en forma gradual, prudente, pero cada vez mayor porque allí no hay circulación del virus. La reactivación allí es una gran oportunidad, no solo para esos municipios sino para todo el entorno de Antioquia”, manifestó Gaviria.

Asimismo, el mandatario detalló cuál es la estrategia en el departamento para mantener cifras bajas en casos confirmados de coronavirus.

“Esto ha sido un esfuerzo colectivo, la responsabilidad de cada ciudadano, disciplina social, me cuido y al cuidarme cuido a los demás, pero una clave creo que ha sido la vigilancia epidemiológica. Hemos tenido un equipo extraordinario en la Gobernación de Antioquia, Secretaría de Salud, la Alcaldía de Medellín y demás alcaldías y esos equipos han hecho esa vigilancia estricta que ha evitado al máximo el contagio”, puntualizó el gobernador.

