La propuesta que se analiza en Antioquia para una reapertura del turismo regional

Quienes viven de esa economía sufren por el aislamiento obligatorio por el coronavirus. El aeropuerto de Rionegro ha dejado de mover 5.500 viajeros diarios.

En la zona, en el oriente de Antioquia, los lancheros no están, los hoteles permanecen con sus puertas cerradas y los vendedores de artesanías cumpliendo el confinamiento.

La preocupación va en aumento, porque uno de los protagonistas de la vida económica, de este municipio, es el turismo, que ya no está llegando.

Según Cotelco Antioquia, más del 90 por ciento de los hoteles están cerrados en el departamento y las ventas han disminuido en un 99 por ciento respecto al año anterior por lo que los comerciantes han lanzado un SOS.

“Creo que sería básico para nosotros hacer una apertura gradual donde no seamos los últimos del eslabón de esta cadena en abrir, pues creo que fuimos unos de los primero en cerrar, ya vamos para tres meses”, dijo Juan Diego Ramirez, gerente de Bosko Guatapé.

El panorama en el Valle de Aburrá no es diferente, la esperanza para los dueños de establecimientos turísticos, agencias de viajes, guías de turismo informal, parques temáticos, parapentistas, entre otros, es poca.

“En este momento estamos todos con la soga al cuello, no vemos luz al final del túnel, no tenemos ninguna fuente de ingresos y no es solo nuestro deporte, en la zona de San Félix hay muchas agencias de viajes”, se quedó Fabio Osorio, un parapentista.

Ante este panorama, el gobernador de Antioquia anunció que en los próximos días hará una propuesta para poder reactivar de forma gradual el turismo en el departamento.

“Creo que una reactivación de turismo, que sería muy probable para el departamento con cierta prontitud, sería de un turismo inter subregional, es decir, la capacidad de turismo entre dos subregiones que tengan muy baja circulación del virus”, dijo el gobernador Aníbal Gaviria.

Según Migración Colombia, el aeropuerto José María Córdova en Rionegro ha dejado de recibir 5.500 pasajeros que diariamente ingresaban y salían del departamento.