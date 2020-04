La vacuna no está lejos, pero es de paciencia: científica habla de la importancia del aislamiento

Irene Bosch explicó que hay un periodo para ensayar si la inmunización contra el coronavirus funciona biológicamente. Dijo que confía en el apoyo tecnológico.

Irene Bosch, científica de la universidad de Harvard, que lleva varios años investigando los virus, aseguró que el COVID-19 es un gran reto para la humanidad que, además, demostró una mala preparación a nivel mundial.

“Siempre se había dicho estas pandemias y estas epidemias tienen que seguirse con mucha tecnología, con mucho énfasis y no lo estábamos haciendo. Entonces, de ahora en adelante, las cosas van a cambiar y el mundo va a ser más eficiente, para tener tecnologías de punta y tener a la población muy informada, que era el dogma de nuestra enseñanza”, indicó en entrevista con Noticias Caracol.

Bosch hizo énfasis en la importancia de que la gente esté informada y, además, de que haya un sistema en el que cada individuo pueda identificar las enfermedades que padece.

Sobre la importancia del aislamiento resaltó que, aunque económicamente es una medida muy fuerte para la población, es la “única opción porque no tenemos mecanismos para que las personas se hagan la prueba diariamente”.

Y criticó la falta de un sistema de detección de pandemias y epidemias, “a excepción de Islandia, Alemania y ciertas partes que estaban mucho más preparados y lograron demostrar que con la epidemiología y con la prueba diaria ellos controlaron mucho mejor”.

“Si no tenemos la capacidad de dispersar la información en forma tecnológica y eficiente para aislar, para mitigar, para prevenir no queda otra que quedarse aislado porque, es como si estuviéramos en el siglo XIX con la peste, que nadie sabía ni de dónde veía la peste. Entonces, no nos quedó de otra sino quedarnos en casa”, señaló Bosch que, a su vez, hizo un llamado a no romper los ciclos de aislamiento.

En cuanto a la vacuna aseveró que no está lejos, pero hay que tener paciencia porque estas tienen “un periodo para ensayar biológicamente si funcionan o no” y “lamentablemente no tenemos una tecnología que nos diga o prediga cómo una vacuna va a funcionar”.

Finalizó aseverando que después de esta pandemia “van a venir nuevas tecnologías para asegurar la manera en la que hoy en día se prueban las vacunas” y así acortar tiempo de espera.