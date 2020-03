Llamo al 123 y no me contestan: crecen quejas por falta de atención a sospechas de COVID-19

Avance del coronavirus está desbordando todos los escenarios y la línea de emergencias en Bogotá parece no dar abasto. ¿Qué dicen autoridades?

Juan Carlos Rodríguez, quien recibió en días pasados a su hija procedente de España, le contó a Noticias Caracol que tras sentir malestar en la garganta y tos seca siguió los protocolos por el COVID-19 anunciados por la alcaldesa Claudia López, pero no ha tenido respuesta.

"Me comuniqué con el 123, me atendieron y trataron de comunicarme con la Secretaría de Salud, lo cual no fue posible. Después de aproximadamente 20 minutos me devolvieron al 123 donde me dijeron que ya tiene todos mis datos, que me llamaban y no sucedió (...) Me comuniqué con mi EPS y me dicen que debo canalizar por el 123. Descargo la app y se queda procesando", asegura Rodríguez.

Y esta no es la única denuncia; el caso de la señora Lucy Velázquez es crítico, pues su esposo es taxista, trabaja en el aeropuerto El Dorado y lleva días enfermo en su casa. Dice que también siguió el protocolo del coronavirus y llamó a la línea 123, pero no encontró respuesta y expresa su preocupación ya que es una paciente prioritaria debido a su condición.

"Me preocupa mi salud ya que soy una persona baja de defensas por las quimios y tengo antecedentes pulmonares, por eso mi esposo tuvo que acudir a urgencias en Sanitas, por eso se encuentra allá, porque en las líneas no me pudieron ayudar", dice Lucy Velázquez.

Frente a estas denuncias, Hugo Acero, secretario de Seguridad de Bogotá, explicó que “en medio de esta emergencia hemos pasado de 30 mil casos que atendíamos diariamente a más de 60 mil y estamos incrementando el personal para dar buena atención”.

Sin embargo, expresó su preocupación porque “algunas personas están haciendo mal uso de la línea 123, empresarios y comerciantes que les piden a sus empleados, que no van a trabajar porque tienen gripa, a que llamen a la línea 123 a pedir certificaciones, incapacidades. Eso no lo hace la línea de emergencias”.