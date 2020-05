Manuel Vilas y una reflexión sobre la muerte en tiempos de coronavirus

El escritor español habla sobre el sufrimiento de su país debido al COVID-19 y lo que vendrá cuando la humanidad supere la pandemia.

El tema de la muerte, un asunto recurrente en su obra

Manuel Vilas: Mi perspectiva es que las personas están sufriendo mucho; los hijos que están perdiendo a sus padres, no poder despedirse, no poder tener entierros dignos, está haciendo que la gente sufra mucho. Además, en España se da la circunstancia que hay personas que no saben que han perdido a sus padres y no saben en qué morgue u hospital está el cuerpo.

Temores del día a día

Manuel Vilas: Aquí la literatura se ha revelado, lo dice todo el mundo, de gran utilidad, porque una persona que lee libros, que lee novelas, ensayos, de alguna manera está más preparada para enfrentar la muerte porque la ha visto en los libros, tiene más palabras. Cuando uno tiene más palabras para nombrar las cosas puede vivirlas con menos sufrimiento porque conoce mejor lo que está pasando.

La muerte es sobre todo algo que les ocurre a las personas que se quedan en este mundo, porque quien muere no lo sabe, la muerte es como llamamos los vivos a los que se marchan, es un acontecimiento social y es como llamamos nosotros al adiós a las personas que queremos.

Lo que puedo recomendar a la gente es que intenten avivar la memoria de las personas que han muerto y recordarlas en los mejores momentos de sus vidas (…) Entonces, vendrá un sentimiento muy misterioso que es el sentimiento de la alegría, la alegría de haber vivido con ellos. A partir de eso se produce una serenidad, una tranquilidad, y las heridas van cicatrizando. Incluso hay sentimientos de mucha belleza cuando recuerdas a quienes has perdido porque de alguna manera los has perdido físicamente, pero, si sabes transformar la memoria de ellos en una especie de presencia constante, ellos siguen a tu lado.

Cómo transformar este momento en alegría

Manuel Vilas: Cuando termine la pandemia, cuando termine el encierro, el confinamiento y volvamos a la calle y pasa el tiempo, el hecho de haber sobrevivido y poder contarlo hará que lo recordemos con la alegría. No es una alegría que se te regale, tienes que esforzarte. La superación del dolor, de la adversidad, produce alegría.

