Maratónica jornada: así fue el concierto ‘One world: Together at home’

La iniciativa, ‘Un Mundo: Juntos en Casa’, fue impulsada por la OMS, ONU y Global Citizen con el fin de recaudar fondos para la lucha contra el coronavirus COVID-19.

Durante ocho horas se vivió una maratónica jornada sin precedentes donde más de un centenar de celebridades unieron sus talentos para enviar un poderoso mensaje de apoyo al personal médico que es la primera línea para combatir esta enfermedad que cambió por completo la vida cotidiana de la humanidad.

Con emotivos videos de los aplausos en apoyo al personal de la salud inició la transmisión del concierto ‘One world: Together at home’.

Los primeros artistas en escena fueron Andra Day y Niall Horan, luego de algunos comentarios de la presentadora Jameela Jamil sobre la importancia de quedarse en casa y las dificultades que afronta el mundo por la pandemia.

La modelo Heidi Klum expresó su agradecimiento a los "verdaderos héroes de esta crisis", refiriéndose al personal médico.

Marren Morris a dúo con Hozier, el estadounidense Adam Lambert y Rita Ora son otros de los cantantes que hicieron a primera hora su aparición entonando sentidas melodías como 'Mad World' y 'Stay together'.

En contraste, el actor Jack Black protagonizó un cómico momento durante la transmisión con un video en el que pidió a todos quedarse en casa y hacer ejercicio para mantenerse en forma y "aplanar la otra curva".

Durante el evento también se hizo un reconocimiento a las personas dedicadas a las labores de desinfección de las calles, el transporte y los establecimientos públicos en todos los países que se encuentran en confinamiento por la pandemia.

El puertorriqueño Luis Fonsi fue el primer latino en salir a escena junto a sus músicos con la canción 'No me doy por vencido'.

Por su parte, los actores Sarah Jessica Parker y Matthew Mcconaughey hicieron hincapié en la necesidad de unirse a esta iniciativa por el personal de la salud, ya que se requieren muchos implementos como ventiladores para los pacientes y elementos de protección para médicos, auxiliares de enfermería y todos los que brindan la atención a los afectados por esta enfermedad.

Decenas de talentosos artistas como Liam Payne, The Killers, Charlie Puth, Jennifer Hudson, entre otros, también estuvieron presentes con su voz de apoyo.

El artista chino Eason Chan revolucionó la transmisión digital con el tema ‘I have nothing’ y su mensaje de unión y solidaridad para superar esta crisis juntos.

El evento también reconoció a la juventud como símbolo de esperanza frente a la pandemia, gracias a sus creativas acciones e iniciativas para mantener el ánimo en medio de la dificultad.

La cantante Jessie J ofreció una espectacular versión de su exitosa canción 'Flashlight' en la que invitó al público a cantar con ella.

El evento recordó el poderoso poder de la música a través de la cual, sin importar el idioma, las comunidades se unen para hacer frente al confinamiento, ya sea entonando juntos una canción de cumpleaños o de esperanza.

Sebastián Yatra fue el primero de los artistas colombianos en hacer parte de la transmisión con una de sus canciones más movidas: 'Robarte un beso'.

Yatra manifestó su agradecimiento al personal de salud y también a las organizaciones que lideraron esta iniciativa para recaudar fondos que permitan seguirle ayudando a los médicos y demás en la lucha contra el COVID-19.

Sheryl Crow, Ellie Goulding y Annie Lennox con sus poderosas voces se sumaron a los mensajes de aliento para los afectados por esta pandemia y quienes la combaten.

El cantante Juanes, el segundo colombiano en aparecer en el concierto, expresó “estamos juntos en esta pelea” e interpretó su canción ‘Más futuro que pasado’, la cual habla de la esperanza y cómo superar juntos las adversidades.

En medio de la transmisión, también hubo espacios para detallar la experiencia de cada país que lucha contra el coronavirus, por ejemplo, desde India la doctora Hema Divakar manifestó que lograr el distanciamiento social es muy complejo,“no se cambian los hábitos en un día”, expresó.

En el mundo ya son 192 las naciones afectadas con un creciente número de enfermos y fallecidos por el virus.

"Me preocupa mi familia, que en algún momento yo pueda ser el vehículo de transmisión": médicos contaron que se juegan la vida y la de sus allegados durante esta pandemia. Reconocen los aplausos que les dan, pero les ayuda más que las personas acaten las recomendaciones de aislamiento e higiene.

Los afamados actores de la película 'Contagio' como Matt Damon, Kate Winslet, Laurence Fishburne y Jennifer Ehle hicieron un llamado a todos los espectadores del concierto sobre la importancia de acatar todas las recomendaciones de las autoridades de salud.

La cinta, estrenada en 2011, retrata una crisis mundial por un virus, como está ocurriendo este año. Por ello, los actores de Hollywood recordaron las medidas como el aislamiento social, el lavado de manos, para prevenir la propagación del COVID-19.

Varios artistas, entre ellos Juanes, volvieron a cantar durante la transmisión digital previa al show central.

El intérprete colombiano puso un toque de romanticismo al 'Togheter at home' tocando 'Es por ti'.

Sebastián Yatra también tuvo una segunda aparición en la jornada y la aprovechó para interpretar 'Un año', dedicándosela a todos aquellos enamorados que esperan ansiosos para poder juntarse de nuevo cuando pase la crisis.

Por su parte, Luis Fonsi sorprendió con una versión acústica de su exitosa canción 'Despacito' para alegrar y poner a bailar a los espectadores.

Tras una maratónica jornada, Lady Gaga inició el show central con un mensaje destacando el coraje y la valentía del personal médico y expresó, "el evento que vamos a traer esta noche es nuestra carta de amor para el mundo".

Los presentadores Jimmy Fallon (The Tonight Show), Jimmy Kimmel (Jimmy Kimmel Live) y Stephen Colbert (The Late Show with Stephen Colbert) desde sus casas le dieron paso a la cantante, a quien reconocieron como gestora de esta iniciativa.

Luego pasaron a escena grandes cantantes como Stevie Wonder, Paul Mccartney, Elton John, a quien David y Victoria Beckham resaltaron por su compromiso con las labores humanitarias.

El cantante Maluma, invitado por Lady Gaga, cantó 'Carnaval' desde su casa en Medellín donde se encuentra en cuarentena.

Mientras que el vocalista de Pearl Jam, Eddie Vedder, con una potente interpretación de 'River Cross' puso el toque rockero a la noche.

La cantante Lizzo dejó a todos sin palabras cantando ‘A change is gonna come’, mientras expresó un agradecimiento por todos aquellos que se quedan en casa, "vamos a superar esto juntos", aseguró.

La imagen de la noche fue por cuenta de los Rolling Stones que a última hora habían confirmado su participación en la iniciativa.

El grupo interpretó una emocionante versión de ‘You can’t always get want you want´.

El neozelandéz Keith Urban estuvo también presente con la música country, mientras personalidades como Oprah Winfrey, Bill Gates y su esposa Melinda manifestaron que es el momento de que los gobiernos entreguen todos los implementos de protección al personal de la salud.

“La buena noticia es que tomando las decisiones correctas se pueden salvar vidas”, expresó Melinda Gates.

El colombiano J Balvin presentó cinco medidas de prevención contra la propagación del coronavirus, recordando la importancia del lavado de manos, no tocarse la cara, entre otras.

Después de su intervención, los cantantes John Legend y Sam Smtih ofrecieron al público una interpretación a dúo de 'Stay with me''.

Otro reconocido cantante que se sumó a esta iniciativa fue el vocalista de Green Day, Billie Joe Armstrong, quien cantó 'Wake me up when september ends'.

El presentador Jimmy Kimmel protagonizó un emotivo momento con un gesto hacia un domiciliario, recordando que hay muchas personas que también merecen todo el agradecimiento por su labor en medio de esta crisis.

Antes del cierre con broche de oro, la estadounidense Taylor Swift tocando el piano interpretó una emotiva versión de 'Soon you'll get better'.

El evento terminó con la unión de Celine Dion, Lady Gaga, John Legend y Andrea Bocelli que cantanron juntos 'The prayer'.

Artistas y celebridades internacionales:

Alanis Morissette

Andrea Bocelli

Billie Eilish

Billie Joe Armstrong

Burna Boy

Chris Martin

David Beckham

Eddie Vedder

Elton John

FINNEAS

Idris y Sabrina Elba

John Legend

Kacey Musgraves

Keith Urban

Kerry Washington

Lady Gaga

Lang Lang

Lizzo

Paul McCartney

Priyanka Chopra Jonas

Stevie Wonder

Shah Rukh Khan

Los artistas colombianos presentes fueron: