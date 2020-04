Médico colombiano en España se contagió con COVID-19: esta es su batalla como doctor y paciente

Roger Mesa pensó que no se infectaría de coronavirus y, cuando sucedió, su gran tem or era pasárselo a su bebé de tres meses.

Lleva 10 años radicado en Barcelona, allí trabaja en el Hospital Hebrón, uno de los más grandes de la ciudad.

Desde que empezó a subir el ín dice de infectados, Roger se dedicó por entero a salvar las vidas de los contagiados. Y en esa misión, un día el coronavirus lo sorprendió.

“En un fin de semana empecé a sentir tos seca y una sensacion de dificultad re spiratoria muy leve. Tú dices: ‘esto a mí no me pasa’".

Y reconoce: “Entras en un shock porque cuando atiendes p acientes sabes la severidad qu e puede llevar este virus. En casa montamos todo un disposit ivo para hacer un aislamiento, pero cada día mis síntomas es taban empeorando".

Su esposa Helena, aunque con m enos síntomas, terminó contagi ada. “Fueron dos semanas estresantes, llena s de pánico”, afirma ella.

Ya completan 22 días de cuaren tena luchando por sus vidas.

Roger explica por qué las cosa s no han sido fáciles en Españ a.

"Llega un punto en que son tantos los casos que no hay recursos para atender. El sistema sanitario sufre tan to estrés que no hay recursos para que toda la población se enferme. Se da prioridad a personas menores de 75 años”, sostiene.

Al final, este médico colombiano envía un mensaje y una reflexión.

“Que se preparen ahora y que preparen las unidades de c uidado intensivo, que las ciudades que no tiene este sistema de equip o ventilatorio se preparen y c reen dispositivos específicos. Ahora mismo lo único que pued en hace es mantener el confina miento, es mejor mantenerlo durante cu atro semanas, a mantener a la población productiva durante u no o dos meses en una unidad de cuidado intensiv o", puntualiza.

