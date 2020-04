Mintrabajo aboga por acabar contratos por prestación de servicios para personal de la salud

“Más que alabarlos tenemos que actuar”, dijo Ángel Custodio Cabrera al explicar una propuesta del Gobierno para garantizar estabilidad laborar de este sector en la pandemia.

El funcionario afirmó que la administración de Iván Duque está preocupada por las condiciones en las que trabajan médicos, enfermeras y demás profesionales de la salud: “estamos concertando con el Ministerio de Salud y Hacienda cómo podemos cambiar esa modalidad”.

Cabrera también explicó cómo se implementará la nueva cotización a la pensión durante la emergencia del coronavirus y aclaró por qué se trasladó a más de 20 mil cotizantes del fondo privado de pensiones a Colpensiones.

¿Del 16% al 3% baja la cotización a la pensión en abril y mayo?

Sí. El empleador o el trabajador tiene la opción de decir sí o no. El Gobierno nacional suspende el pago de cotizaciones del mes de abril, que se debe pagar en el mes de mayo, igual el mes de mayo, que se debe pagar en junio no lo pagaría. Ya quedó en el decreto. Baja del 16% al 3%. El 16% lo componen 12% el empleador, 4% el trabajador. Entonces se baja ese 12%, más 4%, se baja al 3%. Se paga así: 75% el empleador, o sea 2,25%, y el trabajador 0,75%. En el caso de los profesionales independientes que estaban cotizando pensión del 16%, únicamente pagarán el 3%.

¿Esos dos meses se reponen después?

Colocamos un artículo para decir que esos dos meses para efectos de pensiones, que estas semanas se requieren para muchos trabajadores, se deben tener en cuenta para la suma de las cotizaciones al final, así sea en ahorro privado, donde el mínimo de semanas es 1.130, e igual manera el régimen de prima media, 1.300 semanas. Estas semanas cuentan para las semanas de cada trabajador en Colombia.

¿Que 217.481 personas pidieran subsidios de desempleo indica que se quedaron sin trabajo estos días?

Tomamos la medida de acumular tres, cuatro meses, de personas desempleadas en diciembre, enero, febrero y marzo y es la respuesta que nos han dado las diferentes cajas de compensación familiar. Es un tema muy delicado. Ya arrastramos el 10% de desempleados, luego al 12% y el último informe va a ser más alto. Conjuntamente, con las cajas de compensación familiar, vamos a darle esa respuesta al cesante.

En el último decreto que expedimos conseguimos más recursos para atender a estas personas. Es una situación difícil, pero el Gobierno nacional hace el esfuerzo necesario por subsidiar tres meses más a estas personas a las que les han cancelado sus contratos de trabajo.

¿De cuánto es el subsidio y cómo reclamarlo?

A través de las cajas de compensación familiar hacen la solicitud. El requisito es que el último año haya estado vinculado con una caja. Le deben entregar un subsidio equivalente a dos salarios mínimos, cerca de 1.700.000 pesos, pagaderos en tres meses. Fuera de eso tiene ayuda en salud por seis meses. Y quienes tengan hijos menores de 18 años reciben por seis meses más subsidio familiar.

Todo será vía virtual. El giro será dispuesto por cada caja de compensación.

Hay polémica por el traslado de entre 15 mil y 20 mil cotizantes del fondo privado de pensiones, que estaban a punto de pensionarse por su ahorro programado y adquirir una mesada de salario mínimo, que van a Colpensiones, trasladando con ellos 5 billones de pesos. ¿Por qué se tomó esa medida?

Existe el sistema de ahorro individual, que manejan fondos privados de pensiones, y el régimen de prima media, que lo maneja Colpensiones. Dada la situación de mercados que está viviendo el mundo, hoy tener un portafolio financiero es muy delicado. La gente cree que los ahorros los guardan y los tienen ahí y no, porque deben ser productivos en cualquier tipo de situación financiero.

En las actuales circunstancias todos los mercados financieros han caído. Tenemos que prever a aquellas personas que están en ese sistema de ahorro programado, después de esa bolsa, cuando haya determinado que empieza a retirar ese ahorro, ese sistema no prevé un piso mínimo. Hablamos de personas que no tienen un ingreso de un salario mínimo. ¿Qué pasa en la práctica? Si a estas personas se les desvalorizan los portafolios financieros, como está ocurriendo, pues no les pueden garantizar una pensión de salario mínimo.

Por eso se decidió que a estas personas que se les descapitalizan sus ahorros, asúmalo Colpensiones, y así garantizamos que el futuro de esas 25 mil personas, si pasa cualquier tema financiero, se les garantiza su salario mínimo. Va en protección de ellas.

Dicen que eso beneficiaría a los bancarios.

Estos fondos de pensiones lo que hacen es administrar ese portafolio financiero. Las utilidades o pérdidas, ¿quién las asume? El dueño del ahorro, el trabajador. Ese es el tema más delicado. Dadas estas condiciones del mercado es delicado que no se les pueda garantizar la pensión mínima.

El año pasado los fondos de pensiones obtuvieron utilidades de 40 billones de pesos. Esas utilidades son de los ahorradores de Colombia y se distribuyen en cada cuenta individual.

¿Cómo queda el impuesto solidario que se va a cobrar a los empleados estatales?

Todos los servidores públicos, quienes ganen más de $10 millones, crea este impuesto solidario para los sectores más vulnerables y las ayudas que nos piden urgentemente. Con este tributo vamos a poder solventar estas ayudas.

Las personas que ganen más de $10 millones arrancan con 15% y lo máximo sería quienes ganen más de $20 millones, el descuento será del 20%. Arranca ya, en el pago de abril, mayo, junio y julio, por espacio de 4 meses.

También hay polémica por la contratación del personal de salud, que dice que debería cambiar, porque muchos no cuentan con todas las garantías laborales.

Hemos tomado la decisión de revisar la situación laboral de los trabajadores de salud. Yo soy partidario de acabar los contratos por prestación de servicios, dejar los esenciales, sobre todo aquellos especialistas que tienen tres o cuatro opciones de trabajar serían los únicos que se mantienen, o sea los especialistas que requieren en dos o tres entidades públicas, lo pueden hacer. Pero el resto de personal, que lleva 5 años o más, es hora de cambiar la situación. El Gobierno lo está estudiando.

Íbamos a tomar una decisión hace dos días, pero desafortunadamente el costo, los cálculos para hacerlo no eran muy claros. Pero el Gobierno está preocupado y estamos concertando con el Ministerio de Salud y Hacienda cómo podemos cambiar esa modalidad.

Más que alabarlos tenemos que actuar.