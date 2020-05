Nerviosismo, depresión y rabia, algunas de las emociones de los colombianos durante cuarentena

Los jóvenes entre los 18 y 29 años son la población que más se ha visto afectada mentalmente con el aislamiento por el coronavirus.

Profamilia realizó una encuesta a 3.500 personas sobre la salud mental durante la cuarentena y el 75% afirmó haber experimentado nerviosismo, rabia, ira e impaciencia en este duro momento que atraviesa el país.

“La depresión se da porque vivo sola, además no he tenido con quién compartir en mucho tiempo, no tengo empleo y me tendré que ir de donde vivo”, afirmó una bogotana a la que se le preguntó si ha sufrido problemas de salud mental por el encierro.

Según Juan Carlos Rivillas, director de investigaciones de Profamilia, existen actualmente tres tipos de colombianos en la pandemia: “tenemos a los que sufren con la situación, a los que están aceptando y los que se resisten”.

El estudio reveló, además, que son los jóvenes entre los 18 y 29 años los que más tienen este tipo de sensaciones.

Rivillas puntualizó que esta población sufre más pues “son personas que tienen carga de cuidado en el hogar, adultos mayores a cargo, están pensando sobre el futuro, qué pasará después de la pandemia. Algunos no tienen trabajo”.

En www.porquequieroestarbien.com profesionales de Profamilia atenderán los casos de las personas que tengan este tipo de sensaciones durante la pandemia de manera gratuita.

Además, la línea de atención para solucionar estos casos con profesionales es 300 912 5231

Los espacios son vitales

Por su parte, la médica psiquiatra Rebeca Gluck aseguró que el espacio en el que se está pasando el confinamiento influye de manera directa en las sensaciones que se experimentan.

“Somos seres biopsicosociales, al no tener un entorno agradable o llevadero, las consecuencias de la pandemia en la salud mental estarán afectadas. Habrá síntomas como ansiedad, depresión y trastornos del sueño”, aseguró la especialista.