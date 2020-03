Ni el coronavirus logra separar a estos dos abuelitos: a lo lejos celebraron su aniversario

“Te he amado 67 años y todavía lo hago. Feliz aniversario", escribió el señor en un letrero que lució frente al asilo donde su esposa permanece confinada.

Esta historia deja ver un poco más del amor en los tiempos de cuarentena, aquel que nada lo puede separar.

El gobernador, Ned Lamont, de Connecticut, Estados Unidos, prohibió la visita a los ancianatos durante 30 días como medida de prevención contra el COVID-19, ya que ellos son los principales afectados por este virus.

Antes de esas determinaciones, Bob Shellard visitaba a su esposa Nancy Shellard todos los días, pero ni las restricciones por coronavirus detuvieron a esta pareja de abuelitos para celebrar su gran día.

Bob decidió elaborar un letrero que decía: “te he amado 67 años y aun lo hago. Feliz aniversario”. El hombre lo sostuvo frente a la ventada de su amada Nancy para que ella pudiera verlo.

Due to coronavirus precaution, Bob Shellard isn't allowed to visit his wife in her Connecticut nursing home. So he stood outside her window and held up a sign that said "I've loved you 67 years and still do. Happy Anniversary." https://t.co/cIwZxwmZeN pic.twitter.com/nW86SYm4HU

— NBC New York (@NBCNewYork) March 16, 2020