¡No al abandono! Perros y gatos no transmiten el COVID-19, pero sí necesitan estos cuidados

No hay motivo para dejar a los animales a su suerte, menos en esta época. La higiene, tanto en ellos como en los dueños, es indispensable.

La Organización Mundial de la Salud, la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales - WSAVA, el Centro para el Control de Enfermedades, la Organización Mundial de Sanidad Animal, y el Departamento de Agricultura, Pesca y Conservación de Hong Kong, lo han dicho una y otra vez: no hay evidencia científica de que las mascotas sean portadoras del COVID-19.

En Noticias Caracol tampoco nos cansamos de repetirlo, mucho menos cuando se conoce que hay casos de abandono por culpa de cadenas falsas.

Aunque es cierto que se han reportado un par de casos de animales sospechosos de portar el COVID-19, e incluso uno de ellos murió, las evidencias científicas demostraron que la manifestación de este virus fue a través de “cargas bajas”.

La mascota que falleció, un Pomerania de 17 años, murió por causas distintas al coronavirus y en vida jamás manifestó signos clínicos.

En cuanto al segundo caso, un pastor alemán, tenían “una carga viral baja y sin signos clínicos de la enfermedad, que luego arrojaría resultados negativos para COVID-19 por la prueba de neutralización viral”, detalló el Ministerio de Salud.

Miles de muestras, tanto a felinos como a caninos, indican que no se ha detectado el coronavirus. “Si bien los perros y los gatos contraen algunos alfa coronavirus, que se caracterizan por causar cuadros entéricos, se trata de cepas completamente diferentes a las de COVID-19 y no causan problemas respiratorios”, explica la cartera.

Además, emitió una serie de recomendaciones para personas que tengan síntomas de COVID-19 y sean cercanas a las mascotas:

- Debe aislarse de su perro o gato, limitando el contacto entre personas enfermas y animales.

- Evite el contacto con animales de compañías (acariciar, dormir con ellos, tener contacto con sus secreciones -incluso lamidos- o pasearlos.

- No lleve su perro o gato a guarderías de animales, a aseo en centros veterinarios o sitios para embellecimiento de animales de compañías, a concentraciones en parques, espacios públicos, o en vehículos.

- Si no puede evitar el contacto con los animales de compañía, se recomienda el uso de tapabocas al tener cualquier tipo de interacción.

- Si su perro o gato hace sus necesidades fisiológicas en un área destinada al interior de la vivienda, incremente la limpieza y desinfección, los utensilios de limpieza deben ser exclusivos para los animales de compañía.

- Si su perro debe salir, defina un adulto del núcleo familiar, preferiblemente menor de 60 años, quien será el responsable de sacarlo. Recuerde siempre recoger los excrementos y disponerlos en la caneca respectiva.

- Cubrir y limpiar constantemente las cajas de arena para gatos desinfectándolas con mayor frecuencia. No olvide usar guantes para esta labor.

Recuerde el lavado de manos al menos cada tres horas. Articulando esto con el tema de las mascotas, se recomienda hacerlo:

- Antes y después de tocar o jugar con su animales de compañía.

- Antes y después de alimentar a sus animales de compañía o manipular alimentos para animales de compañía.

- Antes y después de manipular equipos para animales de compañía (jaulas, tanques, juguetes, platos de comida y agua, el kit de aseo)

- Después de recoger las heces de su perro o limpiar las areneras de los gatos

- Antes de comer o beber alimentos

- Después de quitarse la ropa y zapatos

Otros consejos contemplan paseos diarios para los perros entre 10 y 15 minutos y evitar que tenga contacto con otros. El dueño también debe respetar la distancia mínima de 2 metros con otros propietarios de perros.

Mantenga un kit de aseo exclusivo para su perro, que incluya agua con jabón y toallas desechables para limpiar y secar las partes expuestas a los pisos externos (extremidades) antes de ingresarlo a la vivienda. Este tiene que ser guardado en un sitio seguro, retirado de alimentos, medicamentos y plaguicidas.

Lave las patas a los perros con agua y jabón tras regresar de pasear. Preferiblemente tenga este gesto siempre y no solo por la cuarentena. Para esta limpieza no se debe usar detergente o gel antibacterial, pues pueden provocar irritaciones en las mucosas y reacciones cutáneas.

En caso de evidencia que una persona está abandonando un perro o gato puede comunicarse con la alcaldía del respectivo municipio o con la Fiscalía General de la Nación a la línea nacional 01 8000 9197 48.