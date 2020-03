“No hay quién nos frene”: audios con detalles de cómo se planeó intento de fuga en cárceles

Tras el intento de fuga en varias cárceles del país entre ellas en La Modelo de Bogotá, que dejó 23 muertos y 90 heridos, se conocieron algunos audios que dan cuenta de la coordinación para realizar estos desórdenes.

“Acá en la sola Modelo hay como 5.000 presos, más los de La Picota y más los de todo Colombia. Eso es una revolución ni la (…), eso no hay quién nos frene, quién nos detenga”, se escucha en una de las grabaciones en poder de las autoridades.

Durante el motín en la cárcel de Bogotá, uno de los guardias le envío este mensaje a sus compañeros: “Muchachos toca que se vengan los disponibles, pienso yo muchachos, estos se salieron al pasillo central se salieron (inaudible), la vaina está complicada por atrás y por todos lados (armamento) toca que se vengan corriendo rápido, muchachos”.

Con los audios quedó en evidencia el acceso a telefonía celular que tienen los reclusos y que les permite coordinar estos motines. Estos son otros que darían cuenta de un nuevo plan de fuga:

“Martes en la mañana, 7:30 de la mañana. No se vayan a adelantar porque la cagan. Todos necesitamos estar unidos créanme no que no les va a alcanzar el guardia, listo mis hermanitos: Alcatraz, Picaleña, Barne, Combita, Tramacua, Modelo ahí estamos mis hermanos”.

"No tiremos a buscar la salida porque paila nos dan plomo, no busquemos la salida créame que nos desquitamos una chimba de la guardia, cogiéndolos, secuestrándolos, cerrándole la cárcel y matándolos y torturándolos acá adentro".

“Ser brutos donde hagamos lo mismo de salirnos, ñero. ¿Por qué les pasó eso a los chinos de La Modelo?, por adelantarse a los hechos. Créanme que donde hubieran hecho caso, hubieran esperado, todo hubiera salido una chimba muchachos”.

Organismos de inteligencia adelantan la investigación y la fuerza pública ya estableció perímetros externos de seguridad en todas las cárceles del país.

