"No hemos llegado al pico en Colombia": epidemiólogo analiza curva de coronavirus

"Todavía no podemos cantar victoria", dice y reitera que casos aumentarán. Pero afirma que el país ha hecho las cosas bien y que el número de muertos, por ahora, es menor a lo que se proyectaba.

Luis Jorge Hernández, doctor en salud pública y profesor de la Universidad de los Andes, explica por qué si la curva de casos de coronavirus va en aumento, el Gobierno dice que esta se está aplanando.

¿Qué dicen las cifras de coronavirus en Colombia?

Esas cifras dicen que todavía estamos en la fase de mitigación, todavía estamos en la curva ascendente. Colombia está haciendo más pruebas, ha hecho casi unas 95 mil, están saliendo cada vez más positivas, está en un 5%, 6%. No hay que asustarse por el aumento ni el número de casos positivos. Cada caso que se identifique es un caso que se aísla, que también se identifican contactos, que se hace cordón sanitario.

Los casos van a seguir aumentando. Recordemos que la epidemia debe propagarse. Todavía no hemos llegado al pico máximo, pero las cifras también muestran que estamos teniendo un comportamiento en mortalidad y en ocupación de UCIs menor de lo esperado. Esperábamos cuatro o cinco veces más. Es decir, el país, Bogotá, responde a las medidas de aislamiento y distancia física o social.

Hay una duda de la curva y es que siempre se ve ascendiendo, pero el Gobierno dice que se está aplanando, ¿es verdad?

El número de casos va a ir aumentando, pero qué es lo que ha disminuido. Lo que se llama el índice o coeficiente de reproducción de la epidemia. Antes una persona podía infectar a 2,5 o 3 personas más. Eso ha venido bajando a 2, un punto menos de 2, a 1,5, no ha llegado a uno.

Se considera que una epidemia está en supresión cuando esa cifra es menor a 1, o podemos llegar a 1,1, una persona infectar a otro. Hemos bajado. Todavía no podemos cantar victoria, no estamos en supresión, pero sí ha disminuido el coeficiente de reproducción. Estamos infectando menos, de a poquitos, y eso es muy bueno. Quiere decir que el pico máximo se va a correr, esa curva va a bajar un poquito, eso es muy importante porque hace que no se vayan a concentrar mucho los casos de enfermos y tengamos disponibilidad de servicios de salud.

¿Qué produjo mortalidad en España e Italia? Que en las primeras semanas se concentraron mucho los casos graves, sobre todo. Recordemos que un 3% a 5% pueden tener enfermedades graves que requieran cuidado crítico intensivo, no había dónde atenderlos. Colombia viene haciendo las cosas bien. Hizo una cuarentena anticipada, la prolongó en el tiempo y eso hace que esa curva se vaya postergando. Es bueno. Esos casos se van distribuyendo en el tiempo. Seguramente vamos a tener ese pico en las próximas semanas con una intensidad menor, que estuviera en el tiempo hacia mayo, junio, inclusive se puede prolongar en segundo semestre. Eso es bueno.

Las cifras también muestran que están dando más casos positivos, estamos haciendo más pruebas, va a haber más casos. Sin embargo, la mortalidad hasta ahora, las UCI están al 30%. Eso hay que monitorearlo diario, pero el comportamiento es inferior a lo esperado. No es hora de cantar victoria, hay que mantener la cuarentena con flexibilización controlada.

¿Qué representan las curvas de proyección?

Si no hubiéramos hecho nada, si no hubiéramos hecho cuarentena… Recordemos que una persona sin cuarentena puede tener hasta 100 contactos en un día y eso es posibilidad de transmisión. Ese coeficiente de transmisión se puede subir a 2,5, 3, 3,5.

Las demás curvas son escenarios de cierre de colegios y la curva inferior muestra lo que se ha hecho. No ha sido cuarentena total, estilo Wuhan. Lo que hemos hecho es una cuarentena del 70% en el país, que ha sido exitosa.

En Bogotá, la alcaldesa habla de más o menos de 70%, que se considera un buen logro para una ciudad. Hemos hecho una supresión y una cuarentena adecuada. Eso hace que la curva baje, se desplace a la derecha y vamos a tener pico en julio, tal vez agosto, pero de menos intensidad.

El mensaje es mantener la cuarentena, mantener la higiene respiratoria, la higiene de manos, la higiene de superficies y la flexibilización de salir debe hacerse con mucho cuidado, con distancia física y las medidas de bioseguridad.

¿Lo que nos queda es esperar solamente la vacuna?

Estamos comprando tiempo. ¿Qué pasó en España e Italia? Se concentraron los casos y una persona que requería una unidad de cuidado intensivo no la tenía. Lo que estamos haciendo es, teniendo las UCIs disponibles, prolongando en el tiempo que no se concentren los casos, que nos vayamos infectando de a poquitos en el tiempo, ganando inmunidad, pero que haya disponibilidad de los servicios de salud. Puede que salga la vacuna, puede que salga un tratamiento de aquí a final de año, puede que no salga, pero actuemos como si no fuera a salir. Actuemos como si todos tuviéramos el coronavirus, como si lo hubiéramos tenido, como si lo estuviéramos teniendo, como si lo fuéramos a tener. Todos debemos tomar las medidas.

Este virus es muy infectante, se transmite muy rápido de persona a persona. Entonces bajar esa curva, como se está logrando, es muy importante.

No vamos a eludir, es decir, todos vamos a ser tocados por el virus, seguramente nos vamos a infectar. Pero si esa infección es de a poquitos, prolongada en el tiempo y damos oportunidad a los servicios de salud, la mortalidad baja. Mire la curva en Bogotá, esperábamos cinco veces más mortalidad a los casi 90 casos de muertos en Bogotá. Si no hubiéramos hecho nada estaríamos en más de mil UCIs ocupadas en este momento. Tenemos 140 ocupadas, pero es un gran logro. No hay que bajar la guardia, no hemos llegado al pico, pero no nos asustemos. Estamos haciendo bien las cosas, mantengamos la cuarentena, hagamos las salidas programadas por la autoridad sanitaria con todas las medidas de precaución.

La OPS dice que Latinoamérica está ad-portas de estar como Europa hace seis semanas. ¿Qué opina?

Hay que tener en cuenta que el comportamiento en Latinoamérica ha sido diferencial. En el caso de Colombia, Centroamérica, Argentina, las cosas se han hecho bien. Colombia inició la cuarentena tempranamente.

Otros países no lo han hecho. No han tenido buen comportamiento Brasil, Venezuela, México. La respuesta va a ser muy diferencial. No podemos decir que vamos a tener igual comportamiento que Europa porque las cifras no muestran eso. Claro que vamos a tener un pico, pero ese pico va a estar prolongado en el tiempo, no se va a presentar como en Europa porque hicimos una cuarentena temprana.

Por ejemplo, México empezó a hacer cuarentena, con los estudiantes de Medicina, cuando había casos de mortalidad. Colombia lo hizo antes. Sacó los estudiantes dos o tres semanas antes, eso va a tener mucho impacto. No dejarse creer de fatalismos. No es hora tampoco de cantar victoria anticipada, que lo estamos logrando. La respuesta es diferencial por regiones. Es muy diferente la Amazonía, que no tiene UCI, a la Orinoquía, a la costa Atlántica. Hay que verlo regionalmente, pero es momento de mantener la guardia.