“No me lleve, señor agente”: conductor que violó la cuarentena se pone a llorar

Aunque les dijo a los uniformados que vivía “allí no más”, le impusieron dos comparendos: uno por no respetar el aislamiento y otro por no tener licencia de conducción.

El caso se presentó en la vía que de Ubaté conduce a Zipaquirá, en Cundinamarca. Al sujeto, además, le tomaron una prueba de alcoholimetría para saber si manejaba bajo los efectos de algún licor.

Y es que, según autoridades, el hombre con sus imprudencias también habría provocado que un carro de bomberos se saliera de la vía.

De otro lado, en el Tolima fue sancionado el conductor de un carro de carga que, aunque está autorizado a mover mercancía, movilizaba a cuatro personas.

Recuerde que esta Semana Santa, por orden presidencial, debemos quedarnos todos en casa para evitar la propagación del coronavirus COVID-19. Quienes no hagan caso se exponen a una multa y, peor aún, a contraer la peligrosa enfermedad.