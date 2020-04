“No nos quite lo poco que tenemos”: piden no avalar que Gobierno use plata del Fonpet para pandemia

El Ejecutivo nacional quiere tomar prestados dineros que son de municipios y departamentos. Algunos alcaldes le solicitaron a la Corte Constitucional no dar aval.

El pulso entre los alcaldes y el Gobierno nacional por los recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) se libra ahora en la Corte Constitucional, donde mandatarios locales han expresado la inconveniencia de que el Gobierno los use para atender la pandemia del coronavirus COVID-19.

“Que ahora, después que hemos hecho el gran esfuerzo, el Gobierno nacional tome esos recursos no solo es injusto, sino que es una especie de incentivo perverso. ¿A quién no se los van a tocar? A quien no logró semejantes ahorros”, dijo Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali.

En ese sentido, el mandatario de la capital del Valle del Cauca considera “que esos ahorros deberían ser utilizados localmente para poder intervenir la crisis” generada por la pandemia del coronavirus COVID-19.

“Insistimos en que el Gobierno nacional no puede seguir tomando decisiones desde un escritorio en Bogotá. Está desconociendo que nosotros, como autoridades locales, somos el contacto directo entre las comunidades y el territorio”, anotó, por su parte, Fabio Medrano, alcalde de Paipa.

Los mandatarios locales le piden a la Corte Constitucional no avalar el artículo donde el gobierno toma estos recursos que son de las entidades territoriales, pero que administra el Ministerio de Hacienda.

“Esta es una crisis descentralizada, de los territorios, donde los alcaldes estamos actuando sin recursos y por esto le solicitamos al señor presidente y al Gobierno que nos den una mano y no nos quite lo poco que tenemos”, aseguró Carlos Mario Marín, alcalde de Manizales.

Durante una entrevista con el portal Kyen y Ke, el presidente de Colombia, Iván Duque, explicó que esa plata se toma prestada y se pagará con intereses.

“Primero, era plata que estaba proyectada más allá del año 2040. Es decir, lo que se hizo fue traer a valor presente flujos que venían después del año 2040, tomarlos prestados y pagarlos con una mejor rentabilidad de que la que tienen hoy”, sostuvo el jefe de Estado.

El Gobierno ha negado que esos recursos se vayan a transferir a los bancos y asegura que son para fortalecer el sistema de salud. Se estima que va a utilizar 2.7 billones de pesos.

